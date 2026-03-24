Reformdebatte

Merz will Reformen bis zur Sommerpause - Söder bis Pfingsten

Nach den ersten beiden Landtagswahlen des Jahres will die Koalition ihre Sozial- und Steuerreformen in Angriff nehmen. Aber wie schnell soll es gehen?

Kanzler Merz sieht ein Zeitfenster für wichtige Reformen bis zur Sommerpause. Foto: Michael Kappeler/dpa
Kanzler Merz sieht ein Zeitfenster für wichtige Reformen bis zur Sommerpause.

Berlin (dpa) - Bundeskanzler Friedrich Merz hat in der Sitzung der CDU/CSU-Bundestagsfraktion nach Angaben mehrerer Teilnehmer Grundsatzentscheidungen über die anstehenden Sozialreformen bis zur Sommerpause gefordert. Es gebe ein Zeitfenster für Reformen von Ostern bis zum Beginn der Sommerpause Mitte Juli, wird der CDU-Vorsitzende zitiert. In diesem Zeitraum müssten grundsätzliche Entscheidungen getroffen werden. 

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Söder: Raus aus «ideologischen Elfenbeintürmen»

CSU-Chef Markus Söder hatte zuvor im «Stern» ein noch ehrgeizigeres Reformfenster genannt: «Am besten muss alles zwischen Ostern und Pfingsten passieren. Jetzt müssen alle raus aus ihren ideologischen Elfenbeintürmen. Es gibt keine Ausreden mehr.» Die Zeit bis zum Pfingstfest Ende Mai nannte Söder die «Crunch Time», also die entscheidende Phase.

Söder verwies auf die Landtagswahlen in Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen-Anhalt sowie die Wahl des Abgeordnetenhauses in Berlin nach der politischen Sommerpause im September. Die Atmosphäre während der Wahlkämpfe werde dort aggressiv sein. «Deshalb müssen wir bis dahin ein schlüssiges Paket haben.»

Spahn sieht drei Reformschritte

Unionsfraktionschef Jens Spahn sagte, die Reformen müssten sich an bereits feststehenden Terminen orientieren. Er nannte drei Schritte: 

  • Am kommenden Montag werde zunächst die Finanzkommission zur gesetzlichen Krankenversicherung ihre Vorschläge vorlegen, wie ein zu erwartendes Defizit von bis zu 20 Milliarden Euro im nächsten Jahr geschlossen werden könne. Daraus würden sich erste gesetzgeberische Maßnahmen ergeben.
  • Im April würden dann die Eckpunkte für den Haushalt 2027 aufgestellt. Das werde mit einer «Aufschwungagenda» verbunden, die Entlastungen bei Steuern und Energiekosten sowie weiteren Bürokratieabbau enthalten solle.
  • Als dritter Schritt folge dann die Rentenreform, für die eine Kommission bis Juni Vorschläge machen solle. Daraus werde dann «ein weiteres Paket», mit dem man den Weg «in die Sommerpause hinein» gehen werde.

Hoffmann: «Der ganze Zug fährt in eine Richtung»

Auch CSU-Landesgruppenchef Alexander Hoffmann hatte sich zuvor dafür ausgesprochen, sich an den eingesetzten Reformkommissionen zu orientieren und deren Ergebnisse politisch umzusetzen, sobald sie vorliegen. Derzeit laufe die Abstimmung mit der SPD über den Reformprozess gut. «Im Moment habe ich da wirklich ein sehr gutes und positives Gefühl. Der ganze Zug fährt in eine Richtung.»

Klingbeil präsentiert am Mittwoch seine Vorstellungen

SPD-Chef Lars Klingbeil will am Mittwoch seine Reformvorstellung in einer Grundsatzrede unter dem Titel «Wie modernisieren wir Deutschland?» vorstellen. Am Freitag wollen sich führende Sozialdemokraten aus Bund, Ländern und Kommunen dann abstimmen, wie sie in die Reformdebatte mit der Union gehen wollen.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Merz: Zum Ende des Jahres Klarheit bei Sozialreformen
CDU-Parteitag

Merz: Zum Ende des Jahres Klarheit bei Sozialreformen

Zwischen den Regierungspartnern CDU, CSU und SPD gibt es unterschiedliche Ansätze für Reformen bei Rente, Krankenversicherung oder Pflege. Der Kanzler gibt sich trotzdem optimistisch.

21.02.2026

Söder-Müdigkeit in der CSU?
CSU-Parteitag

Söder-Müdigkeit in der CSU?

Zwei Jahre nach seinem Rekordergebnis bei der Vorstandwahl muss Markus Söder eine herbe Pleite verkraften. Dies liegt nicht nur daran, dass der CSU-Chef auch mal gesungen hat.

12.12.2025

Söder fordert «grundsätzliches Update» des Sozialstaats
Reform-Debatte

Söder fordert «grundsätzliches Update» des Sozialstaats

Die schwarz-rote Koalition will einen «Herbst der Reformen» - und ein zentrales Thema sind die Sozialsysteme. Wie Kanzler Merz macht auch CSU-Chef Söder Druck für Einschnitte.

01.09.2025

Vor dem «Herbst der Reformen» knirscht es in der Koalition
Bundesregierung

Vor dem «Herbst der Reformen» knirscht es in der Koalition

Sommer der Erholung? Eher nicht. Die Koalition streitet über zentrale Themen. Im Herbst könnte es ungemütlich werden.

24.08.2025

Landtagswahlen

CSU hofft bei der Bayern-Wahl auf Zugkraft von Söder

Am 8. Oktober will die CSU in Bayern die Wahl gewinnen und ihre Koalition mit den Freien Wählern fortsetzen. Die Nominierung des Spitzenkandidaten war obligatorisch, abgerechnet wird später.

07.05.2023