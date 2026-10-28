Demonstrationen

Ministerium: Aktuell keine Gewaltaufrufe vor Jugend-Demos

Für Samstag wird bundesweit zu Protesten junger Leute aufgerufen. Bleiben sie friedlich? Die Sicherheitsbehörden beobachten die bisherige Mobilisierung.

Laut Bundesinnenministerium betonen die bisher bekanntgewordenen Aufrufe den friedlichen Charakter der Proteste. (Symbolbild) Foto: Jörg Carstensen/dpa
Laut Bundesinnenministerium betonen die bisher bekanntgewordenen Aufrufe den friedlichen Charakter der Proteste. (Symbolbild)

Berlin (dpa) - Das Bundesinnenministerium sieht vorerst keine konkreten Aufrufe zu Gewalt bei den angekündigten Jugendprotesten in mehreren deutschen Städten an diesem Samstag. Aktuell lägen den Sicherheitsbehörden des Bundes keine weitergehenden Erkenntnisse zu geplanten gewalttätigen Ausschreitungen im Zusammenhang der Demonstrationen und Versammlungen vor, sagte ein Sprecher. Festzustellen sei aber, dass Teile der linksextremistischen Szene und vereinzelt Gruppierungen aus dem auslandsbezogenen Extremismus die Demonstrations-Aufrufe aufgriffen und sich an der Mobilisierung beteiligten.

Im Internet ruft eine Initiative, die sich «Gen Z regelt» nennt, für den 31. Oktober zu bundesweiten Protesten auf. Vorgesehen sind demnach Aktionen in vorerst 32 Städten. Dabei würden Veranstaltungen in Hamburg, Berlin, Köln, Frankfurt und München direkt organisiert, während sich weitere Städte angeschlossen hätten. Die Initiative setzt sich den Angaben zufolge unter anderem für mehr Klimaschutz, Maßnahmen gegen steigende Lebenshaltungskosten und gegen eine Wehrpflicht ein. Dabei lehnt sie Gewalt ausdrücklich ab. 

Distanzierung von gewaltsamen Protesten

Das Bundesinnenministerium erklärte, die bisher bekanntgewordenen Aufrufe zur Mobilisierung betonten den friedlichen Charakter der Proteste. Man beobachte zudem ausdrückliche Distanzierungs-Aussagen von gewaltsamen Auseinandersetzungen bei ähnlichen Protesten im Ausland. In Frankreich und anderen europäischen Ländern war es teils zu Krawallen gekommen.

Immer top informiert mit dem WNOZ-WhatsApp-Kanal!

Breaking News, spannende Hintergründe und Newsletter: Mit unserem WhatsApp-Kanal bleiben Sie stets über Weinheim, den Odenwald und die Metropolregion informiert.

Zum Kanal

Impressum

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Gen-Z-Protest: Austausch mit französischen Behörden
Demonstrationen

Gen-Z-Protest: Austausch mit französischen Behörden

In sozialen Netzwerken wird für Proteste mobilisiert, die sich an Ereignissen in Frankreich orientieren. Welche Entwicklungen die Polizei im Südwesten besonders aufmerksam verfolgt.

28.10.2026

Was der Landesschülerbeirat zu den Jugendprotesten sagt
Demonstrationen

Was der Landesschülerbeirat zu den Jugendprotesten sagt

Vor Protesten in mehreren Städten warnt der Landesschülerbeirat vor Gewalt und Ausschreitungen. Zugleich fordert er, die Anliegen der jungen Generation ernst zu nehmen.

28.10.2026

Polizei schließt Gewalt bei Protest in Stuttgart nicht aus
Aufruf zur Demonstration

Polizei schließt Gewalt bei Protest in Stuttgart nicht aus

In mehreren europäischen Ländern ist es jüngst bei Demonstrationen zu Ausschreitungen gekommen. Nun wollen junge Menschen auch im Südwesten auf die Straße gehen. Wie die Polizei die Lage bewertet.

26.10.2026

Innenminister will Protesttourismus im Südwesten verhindern
Kundgebungen angemeldet

Innenminister will Protesttourismus im Südwesten verhindern

Nach Ausschreitungen in Frankreich und Italien sind auch in Baden-Württemberg Kundgebungen angekündigt. Innenminister Hagel warnt vor Gewalt. Wie bereitet sich die Polizei vor?

21.10.2026

Proteste gegen AfD-Jugend: Polizei mit Großaufgebot in Fulda
Demonstrationen

Proteste gegen AfD-Jugend: Polizei mit Großaufgebot in Fulda

In Fulda soll ein Landesverband der AfD-Jugendorganisation gegründet werden. Innenminister Poseck sieht weniger Brisanz als bei der Großdemo im Herbst in Gießen. Er warnt vor gewalttätigen Aktionen.

25.03.2026