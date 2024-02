Ministerium: Versorgung mit wichtiger Kinderarznei gesichert

Berlin (dpa) - Die zuletzt teils kritische Versorgungslage bei Medikamenten für Kinder hat sich nach Angaben des Bundesgesundheitsministeriums wieder entspannt. «Die Einkaufs- und Abverkaufszahlen in den Apotheken haben sich ausbalanciert», sagte eine Sprecherin am Montag in Berlin. Die Versorgung mit Kinderarzneimitteln einer «Dringlichkeitsliste» habe sich positiv entwickelt und sei gesichert. Hintergrund sei unter anderem eine genauere Beobachtung der Marktlage bei Industrie und Großhandel. Nur bei Einzelfällen von Wirkstoffen gebe es noch Engpässe.