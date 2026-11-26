Karlsruhe/Heidelberg/Köln (dpa) - Die Bundesanwaltschaft hat in Heidelberg und Köln zwei mutmaßliche Mitglieder einer islamistischen Terrorgruppe festnehmen lassen. Diese soll unter anderem einen Anschlag auf eine Synagoge in Köln im März geplant haben. Durchsuchungen gab es darüber hinaus in mehreren Orten in Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen und Hessen, wie die oberste Anklagebehörde Deutschlands in Karlsruhe mitteilte. Betroffen sei unter anderem eine weitere beschuldigte Person in Hürth bei Köln.

Einer der zwei festgenommenen Iraker soll den Angaben zufolge einen Mann kennen, der bei der islamistischen Terrorgruppierung HAYI eine maßgebliche Rolle gespielt haben soll und in den USA angeklagt ist. «Zur Vorbereitung und Durchführung weiterer Anschläge in Deutschland und Europa» gründeten die beiden Männer demnach gemeinsam mit anderen Ende 2025 eine separate Vereinigung. Zu dieser gehöre auch der zweite Festgenommene.

Mit Sprengsätzen zu Synagogen?

«Die Gruppierung beschaffte sich Gelder und rekrutierte mehrere externe Personen für die Begehung von Sprengstoffanschlägen», heißt es weiter in der Mitteilung der Bundesanwaltschaft. Im Auftrag der Vereinigung hätten sich unbekannte Täter in zwei aufeinanderfolgenden Nächten Ende März 2026 zu Synagogen in Köln und in einer weiteren europäischen Stadt begeben - vermutlich mit Sprengsätzen. «Das Vorhaben wurde aus bislang nicht bekannten Gründen letztlich nicht umgesetzt.»

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Die undurchsichtige HAYI-Gruppe heißt mit vollständigem Namen Harakat Ashab al-Jamin al-Islamia. Sie tauchte erstmals während des Kriegs der USA und Israels gegen den Iran auf und hat sich Ermittlern zufolge seitdem zu mehreren Anschlägen in Europa gegen jüdische und westliche Einrichtungen bekannt. Es ist aber unklar, ob die Gruppe tatsächlich existiert oder ob es sich um eine Inszenierung handelt. Zugleich gibt es Anzeichen auf mögliche Verbindungen zum iranischen Staat.

Beamte durchsuchen 17 Objekte

Die Bundesanwaltschaft wirft den festgenommenen Beschuldigten die Mitgliedschaft in einer inländischen terroristischen Vereinigung vor. Sie sollen später einem Ermittlungsrichter am Bundesgerichtshof in Karlsruhe vorgeführt werden, der über die Untersuchungshaft entscheidet.