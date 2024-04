Mutmaßlicher Spion Russlands vor Gericht

Düsseldorf (dpa) - Ein Offizier der Bundeswehr steht wegen besonders schwerer Spionage zugunsten Russlands von heute an in Düsseldorf vor dem Oberlandesgericht.

Mehrfach habe der Hauptmann dann von sich aus ab Mai 2023 dem russischen Konsulat in Bonn und der russischen Botschaft in Berlin vertrauliche Informationen zukommen lassen mit dem Zusatz: «gerne mehr». Obwohl er keine Reaktion erhalten habe, habe er es immer wieder versucht: per Posteinwurf, per E-Mail, mit Telefonanrufen aus dem Internet und von einem Münzfernsprecher.