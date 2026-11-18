Berlin (dpa) - Die Unterstützung für eine Kandidatur von Hubertus Heil als SPD-Vorsitzender wächst: Das Netzwerk Berlin stellt sich hinter die Bewerbung des früheren Bundesarbeitsministers, der selbst zu den Gründungsmitgliedern dieser Strömung innerhalb der SPD-Bundestagsfraktion zählt.

«Hubertus Heil steht für eine Sozialdemokratie, die Brücken baut, offene Debatten führt und unterschiedliche Perspektiven zusammenbringt. Für eine Sozialdemokratie, die pragmatisch handelt, ohne ihre Überzeugungen aus dem Blick zu verlieren, und die mit Zuversicht auf die Zukunft schaut», heißt es in einer Erklärung, mit der die Sprecher des Netzwerkes, Lina Seitzl, Amand Zorn und Rasha Nasr, die Entscheidung begründen.

Nötig sei eine Sozialdemokratie, die nicht nur gut regiere und Wahlen gewinne,

sondern Menschen mit ihren Werten, Ideen und Überzeugungen begeistere. Heil bringe dafür große politische Erfahrung mit. «Er kennt unsere Partei, ihre unterschiedlichen Perspektiven und die Herausforderungen, vor denen sie steht», heißt es in der Erklärung. Mit seiner Erfahrung, seiner Haltung und seiner Fähigkeit, Menschen zusammenzubringen, stehe er für handlungsfähige, offene und zukunftsorientierte Sozialdemokratie.

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Tritt Manuela Schwesig auch an?

Heil hatte am Samstag als erster Bewerber seine Kandidatur bekanntgegeben. Damit könnte es beim SPD-Parteitag Mitte Januar in Bremen zu einer Kampfabstimmung zwischen Parteichef Lars Klingbeil und ihm kommen. Seit dem Rücktritt von Bärbel Bas im Oktober steht der Finanzminister allein an der Spitze der SPD. Ob er noch einmal antritt, hat Klingbeil bisher aber offengelassen.

Viele in der SPD hoffen auch darauf, dass Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig für die Parteispitze kandidiert. Ein Termin für eine entsprechende Ankündigung könnte laut «Süddeutscher Zeitung» dieser Donnerstagabend sein, wenn es vor der Bundesratssitzung zu einem Treffen der SPD-Spitze mit den Ministerpräsidenten kommt.