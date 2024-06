Neue Initiative für Organspende-Reform im Bundestag

Berlin (dpa) - Im Ringen um mehr Organspenden in Deutschland kommt ein neuer Anlauf im Bundestag für eine grundlegende Reform der Spenderegeln in Sicht. Eine fraktionsübergreifende Abgeordnetengruppe will an diesem Montag einen Antrag für die «Einführung einer Widerspruchsregelung» vorstellen, wie aus der Ankündigung des Termins hervorgeht.