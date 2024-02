Neues Programm für Schulen in schwierigen Lagen

Berlin (dpa) - Die Verhandlungen über das milliardenschwere Startchancen-Programm für Schulen sollen heute in Berlin abgeschlossen werden. Die Politik setzt große Hoffnungen darauf. Experten sehen viele positive Punkte, führen aber auch an, was fehlt.

Die beiden Bildungsforscher Nele McElvany und Ulrich Ludewig von der TU Dortmund weisen darauf hin, dass die familiäre Herkunft in Deutschland nach wie vor einen großen Einfluss auf Bildungschancen hat. Zudem gebe es zunehmend Schüler, die besonders gefördert werden müssten, etwa in Deutsch.

Gut lesen und schreiben können gilt als Schlüssel zum Bildungserfolg - und wenn Kinder diesen Schlüssel nicht haben, werden sie in der Schule abgehängt. In Südwest-Grundschulen soll es nun flächendeckend Lesetrainings geben.

Rund 4000 Schulen sollen in den kommenden Jahren eine spezielle Förderung in Milliardenhöhe bekommen. Die Gespräche dazu stehen vor dem Abschluss. Wie bewertet ein Bildungsexperte die Pläne?

Bildungsstudien zeigen eine Abnahme der Kompetenzen. Eine im Dezember veröffentlichte Pisa-Studie dokumentierte, dass deutsche Schülerinnen und Schüler im Jahr 2022 so schlecht abschnitten wie nie zuvor. Sowohl im Lesen als auch in Mathematik und Naturwissenschaften handelte es sich um die niedrigsten Werte, die für Deutschland jemals im Rahmen von Pisa gemessen wurden.

In den im September veröffentlichten Eckpunkten heißt es, dass das Programm den starken Zusammenhang zwischen sozialer Herkunft und Bildungserfolg aufbrechen soll. Es soll dazu beitragen, dass das Bildungssystem in Deutschland besser und leistungsfähiger wird. Zugleich ist es eines der wichtigsten bildungspolitischen Vorhaben der Ampel-Regierung.

Verbessert werden sollen die Kompetenzen der Schüler vor allem in Lesen, Schreiben und Mathe. «Bis zum Ende der Programmlaufzeit soll die Zahl der Schülerinnen und Schüler, die die Mindeststandards in Mathematik und Deutsch verfehlen, an den Startchancen-Schulen halbiert werden», heißt es in den Eckpunkten. Bundesweit sollen rund eine Million Schüler profitieren.