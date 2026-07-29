Statistik

Öffentliche Schulden steigen auf nächsten Rekordwert

Knapp 32.000 Euro Schulden pro Kopf waren es Ende 2025. Der Staat hat sich erneut mehr Geld geliehen. Regional ist die Situation unterschiedlich.

Die öffentliche Verschuldung stieg um 151,4 Milliarden Euro gegenüber dem Vorjahr. (Symbolbild) Foto: Oliver Berg/dpa
Die öffentliche Verschuldung stieg um 151,4 Milliarden Euro gegenüber dem Vorjahr. (Symbolbild)

Wiesbaden (dpa) - Die öffentliche Verschuldung ist im vergangenen Jahr auf den Rekordstand von 2.662,2 Milliarden Euro gestiegen. Das entspricht nach Angaben des Statistischen Bundesamts zum Jahresende 2025 einer Pro-Kopf-Verschuldung von 31.887 Euro, das waren 1.821 Euro mehr als im Vorjahr. 

Es handelt sich um Schulden, die der öffentliche Gesamthaushalt - das sind Bund, Länder, Gemeinden, Gemeindeverbände sowie die Sozialversicherung einschließlich aller Extrahaushalte - beim sogenannten nicht-öffentlichen Bereich haben. Dazu gehören beispielsweise Kreditinstitute und private Unternehmen. 

Die öffentliche Verschuldung war zum Jahresende 2025 um sechs Prozent oder 151,4 Milliarden Euro gegenüber dem Stand des Vorjahres gewachsen.

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Anstieg fast auf allen Ebenen

Der Bund war mit 1.840,4 Milliarden Euro verschuldet, das waren 6,2 Prozent mehr als im Jahr zuvor, wie das Bundesamt mitteilt. Die Schulden der Länder stiegen um 2,9 Prozent auf 624,9 Milliarden Euro. 

Die Pro-Kopf-Verschuldung ging lediglich in drei Ländern zurück: Rheinland-Pfalz, Nordrhein-Westfalen und Berlin - in der Bundeshauptstadt den Angaben zufolge vor allem wegen einer Umorganisation. Der stärkste prozentuale Schuldenanstieg pro Kopf gegenüber dem Vorjahr wurde Ende 2025 mit plus 17,1 Prozent für Sachsen ermittelt - wobei dort wie im Vorjahr die zweitniedrigste Pro-Kopf-Verschuldung nach Bayern vorlag.

Zweistelliger Anstieg bei den Kommunen

Die Verschuldung der Gemeinden und Gemeindeverbände wuchs den Angaben zufolge zum Jahresende 2025 im sechsten Jahr in Folge, diesmal um 15,4 Prozent auf insgesamt 197,0 Milliarden Euro. 

Lediglich in Thüringen verringerte sich die Pro-Kopf-Verschuldung auf der kommunalen Ebene, wie das Bundesamt mitteilt. Dort wiesen die Kommunen wie im Vorjahr die zweitniedrigste Pro-Kopf-Verschuldung aus - nach den Kommunen in Brandenburg.

Die Gesamtschulden der Sozialversicherung reduzierten sich um 2,5 Millionen auf 13 Millionen Euro.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Bundesbank: Staatsschulden um 144 Milliarden Euro gestiegen
Finanzen

Bundesbank: Staatsschulden um 144 Milliarden Euro gestiegen

Deutschlands Staatsschulden sind 2025 laut Bundesbank erneut gestiegen – vor allem der Bund nahm deutlich mehr Kredite auf als im Vorjahr. Die Verschuldung gemessen an der Wirtschaftsleistung wächst.

31.03.2026

Kommunale Schulden steigen auf mehr als 343 Milliarden Euro
Verschuldung

Kommunale Schulden steigen auf mehr als 343 Milliarden Euro

Deutschlands Kommunen verzeichnen 2024 einen deutlichen Schuldenanstieg. In den Ländern unterschieden sich die Entwicklungen teils sehr.

02.12.2025

Öffentliche Schulden erreichen nächsten Rekordwert
Statistik

Öffentliche Schulden erreichen nächsten Rekordwert

30.062 Euro pro Kopf betrug die öffentliche Verschuldung Ende vergangenen Jahres. Im Vorjahresvergleich ist das ist ein Anstieg um 669 Euro. Regional gibt es große Unterschiede.

29.07.2025

Finanzen

Pro-Kopf-Verschuldung auf Rekordhoch

Bund, Länder, Gemeinden, Gemeindeverbände und Sozialversicherung hatten Ende 2022 zusammen 2368 Milliarden Euro Schulden. Damit ist die Pro-Kopf-Verschuldung auf ein Rekordhoch gestiegen.

28.07.2023

Statistik

Öffentliche Schulden so hoch wie nie

Neuer Rekordwert: Bund, Länder und Gemeinden sowie die Sozialversicherung waren Ende 2022 mit rund 2,37 Billionen Euro verschuldet. Die Pro-Kopf-Verschuldung lag bei mehr als 28.000 Euro.

29.03.2023