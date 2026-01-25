Weltwirtschaft

Ökonom Schularick: USA sind kein verlässlicher Partner mehr

Der Präsident des Kieler Instituts für Weltwirtschaft hat die Trump-Rede in Davos beobachtet. Er zieht daraus Schlüsse auch für die Bundesregierung.

Schularick ist Präsident des Instituts für Weltwirtschaft in Kiel. (Archivbild) Foto: Frank Molter/dpa
Schularick ist Präsident des Instituts für Weltwirtschaft in Kiel. (Archivbild)

Davos (dpa) - Die Bundesregierung kann sich nach Ansicht des Ökonomen Moritz Schularick auf die USA nicht mehr verlassen. «Trumps Auftritt in Davos hat uns wieder gezeigt: Die USA sind für uns keine verlässlichen Partner mehr», sagte der Präsident des Instituts für Weltwirtschaft Kiel (IfW). Man dürfe sich nicht von «den labilen Launen eines einzelnen Politikers» abhängig machen, sondern müsse einen stabilen Gegenpol schaffen, mahnte er.

WNOZ WhatsApp-Kanal

Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal.

Zum Kanal

Impressum

Ein Beispiel sei die Entwicklungspolitik, in der US-Präsident Donald Trump eine zentrale Lücke hinterlassen habe. Für Deutschland machten Investitionen in diesem Bereich nun nicht nur wirtschaftlich, migrationspolitisch und klimapolitisch Sinn, sondern auch geopolitisch. «Wenn wir klug in Partnerländern investieren und Handelswege eröffnen, fördern wir auch das Wachstum bei uns», sagte Schularick.

In der Vergangenheit aber habe die Bundesregierung Entwicklungsgelder ungezielt ausgeschüttet – «und echter Wandel entstand selten». Statt Altruismus müsse sie die eigenen Interessen in den Vordergrund rücken. «Jedes Programm muss einen messbaren Mehrwert für beide Seiten schaffen – für Geber und Nehmer», regte Schularick an. Sein Institut hat ein Konzept für eine neue Entwicklungspolitik vorgelegt.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
IfW Kiel rechnet 2026 mit stärkerem Wirtschaftswachstum
Konjunktur

IfW Kiel rechnet 2026 mit stärkerem Wirtschaftswachstum

Die Wissenschaftler erwarten im kommenden Jahr eine spürbare Zunahme des Bruttoinlandsprodukts. Damit hebt das Institut seine Prognose deutlich an.

13.03.2025

IfW Kiel senkt Konjunkturprognose
Deutsche Wirtschaft

IfW Kiel senkt Konjunkturprognose

Rezession im laufenden Jahr, Stagnation im nächsten Jahr - das erwarten die Kieler Wirtschaftsforscher. Das werde auch Schrammen am Arbeitsmarkt geben.

12.12.2024

Institut: Bundeswehr-Aufrüstung kommt nur sehr langsam voran
Bundeswehrbestände

Institut: Bundeswehr-Aufrüstung kommt nur sehr langsam voran

Die Bestände der Bundeswehr sind bis 2021 stetig gesunken und steigen seitdem nur sehr langsam. Das Institut für Weltwirtschaft hat eine klare Forderung.

10.09.2024

IfW rechnet mit Rückgang der Wirtschaftsleistung 2024
Konjunktur

IfW rechnet mit Rückgang der Wirtschaftsleistung 2024

Im Juni prognostizierte das Forschungsinstitut noch ein Wachstum von 0,2 Prozent. Nun gehen Forscher davon aus, dass die Wirtschaft schrumpft. Der Verband BGA rechnet derweil mit weniger Außenhandel.

04.09.2024

Wirtschaftspolitik

IfW-Chef: Auch gute Konzepte nicht brachial durchsetzen

Kein schwarz und weiß: IfW-Chef Moritz Schularick rückt Reaktionen auf politische Entscheidungen besonders in den Blickpunkt. Subventionen und die Rolle des Staates sieht er differenziert.

31.07.2023