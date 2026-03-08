Grün-Weiß wie 2011: Özdemir setzt auf Krawatten-Symbolik

Stuttgart (dpa) - Bei der Wahl seiner Krawatte hat Grünen-Spitzenkandidat Cem Özdemir in Baden-Württemberg offenbar auf ein bewährtes Vorbild gesetzt. Er trug am Wahlabend einen Schlips im gleichen grün-weiß gestreiften Design wie der scheidende Ministerpräsident Winfried Kretschmann bei seinem Wahlsieg 2011. «DIE Krawatte trägt sich auch 15 Jahre später noch gut!», schreibt die nordrhein-westfälische Wirtschaftsministerin Mona Neubaur auf Instagram zu zwei entsprechenden Fotos.