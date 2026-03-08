Landtagswahl Baden-Württemberg

Grün-Weiß wie 2011: Özdemir setzt auf Krawatten-Symbolik

Mit einer grün-weiß-gestreiften Krawatte zeigt sich Cem Özdemir beim Wahltag traditionsbewusst – und sorgt damit für einen augenzwinkernden Kommentar aus den eigenen Reihen.

Sicher kein Zufall: Özdemir trägt die gleiche Krawatte wie Kretschmann 2011. Foto: Uwe Anspach/Bernd Weißbrod/dpa
Sicher kein Zufall: Özdemir trägt die gleiche Krawatte wie Kretschmann 2011.

Stuttgart (dpa) - Bei der Wahl seiner Krawatte hat Grünen-Spitzenkandidat Cem Özdemir in Baden-Württemberg offenbar auf ein bewährtes Vorbild gesetzt. Er trug am Wahlabend einen Schlips im gleichen grün-weiß gestreiften Design wie der scheidende Ministerpräsident Winfried Kretschmann bei seinem Wahlsieg 2011. «DIE Krawatte trägt sich auch 15 Jahre später noch gut!», schreibt die nordrhein-westfälische Wirtschaftsministerin Mona Neubaur auf Instagram zu zwei entsprechenden Fotos.

Geht es allerdings nach seiner Parteifreundin, dürfte Özdemir den Binder in Parteifarben nicht ewig behalten: «Die Krawatte nehme ich ihm an Altweiber 2027 gerne ab!», schreibt Neubaur scherzhaft weiter.

