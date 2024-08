Organisatoren: Verletzte bei Demo gegen Höcke

Rund 2.000 Menschen hatten nach ersten Schätzungen der Polizei am Dienstagabend in Jena gegen die AfD demonstriert. Höckes Auftritt sei nach Absprache mit dem Personenschutz «aufgrund der Vielzahl an Personen und der unübersichtlichen Lage vor Ort» kurzfristig abgesagt worden, so die Polizei. Höcke sollte ursprünglich bei einem Bürgergespräch in einem Stadtteilzentrum auftreten.