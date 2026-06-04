Gesundheitskosten

Pflegereform: Ausgabenbremsen und Aufschlag für Kinderlose

Wie die Krankenversicherung steckt auch die Pflege in chronischen Finanznöten. Die schwarz-rote Koalition will gegensteuern - jetzt wird das Reformkonzept konkreter.

Ministerin Warken muss auf Finanznöte der Pflegeversicherung reagieren. (Archivbild) Foto: Marijan Murat/dpa/dpa-tmn
Ministerin Warken muss auf Finanznöte der Pflegeversicherung reagieren. (Archivbild)

Berlin (dpa) - Zur finanziellen Stabilisierung der Pflegeversicherung soll nach Plänen von Bundesgesundheitsministerin Nina Warken (CDU) ein Paket mit Ausgabenbremsen und zusätzlichen Einnahmen kommen. So sind Änderungen bei den Zuschlägen für Heimbewohner zur Entlastung von Eigenanteilen vorgesehen, wie zuerst das Portal «Politico» auf Basis des Referentenentwurfs des Ressorts berichtete. Bei den mit der Aufenthaltsdauer steigenden Zuschlägen sollen die höheren Entlastungsstufen demnach jeweils sechs Monate später einsetzen. Dies soll die Pflegekassen 2027 um 2,6 Milliarden Euro entlasten.

Vorgesehen ist demnach außerdem, den Versicherungsbeitrag für Menschen ohne Kinder Anfang 2027 von 4,2 Prozent auf 4,3 Prozent anzuheben. Bei der beitragsfreien Mitversicherung von Ehepartnern sollen Einschränkungen ähnlich wie bei der Krankenversicherung kommen. Die Einkommensgrenze, bis zu der Beiträge fällig werden, soll angehoben werden, was Gutverdiener betrifft.

Jährliche Dynamisierung geplant 

Bei den regulären Leistungen der Pflegekassen soll erstmals ein Mechanismus eingeführt werden, der jährliche Erhöhungen gemäß der Inflationsentwicklung vorsieht. Dies soll dazu beitragen, den Anstieg der Eigenanteile abzufedern.

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Im Blick steht auch eine stärkere Vorbeugung von Pflegebedürftigkeit, wie aus dem der Deutschen Presse-Agentur vorliegenden Entwurf hervorgeht. So soll für die Pflege daheim ein Anspruch auf «Pflegebegleitung» eingeführt werden, um auch Gesundheitsverschlechterungen früher zu erkennen. Beim leichtesten Pflegegrad 1 soll dafür der bisherige pauschale Entlastungsbetrag von bis zu 131 Euro pro Monat entfallen.

Finanznöte in der Pflege sind inzwischen chronisch geworden, auch nach der jüngsten Beitragsanhebung um 0,2 Punkte Anfang 2025. Für kommendes Jahr wird ein Defizit der Pflegeversicherung von 7,6 Milliarden Euro erwartet. Vielen Pflegebedürftigen machen außerdem immer weiter steigende Eigenanteile in Heimen zu schaffen. Hintergrund ist, dass die Pflegeversicherung, anders als die gesetzliche Krankenversicherung, nur einen Teil der Leistungen trägt.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Debatte über höheren Pflegebeitrag für Kinderlose
Pflegeversicherung

Debatte über höheren Pflegebeitrag für Kinderlose

Der Pflegeversicherung droht ein Milliardendefizit – deshalb arbeitet CDU-Gesundheitsministerin Warken an einer Reform. Ein möglicher Baustein wird jetzt diskutiert. Die SPD zeigt sich offen.

26.05.2026

«Hütte brennt»: Pflege-Ausgaben steigen weiter
Gesundheitskosten

«Hütte brennt»: Pflege-Ausgaben steigen weiter

Die Versorgung pflegebedürftiger Menschen wird teurer und teurer. Die Pflegeversicherung bringt das in Nöte, die aber noch einmal abgemildert werden. Kommen die Probleme bald wirklich in den Griff?

01.03.2026

Bund und Länder wollen Pflegereform bis Ende 2026
Gesundheitsausgaben

Bund und Länder wollen Pflegereform bis Ende 2026

Die Zahl der Pflegebedürftigen wächst, die Ausgaben steigen: Für Wege aus der chronischen Finanznot der Pflegeversicherung hat eine Arbeitsgruppe Optionen vorgelegt. Was wird nun daraus?

11.12.2025

Pflege im Heim noch teurer - Druck für Entlastung
Gesundheitskosten

Pflege im Heim noch teurer - Druck für Entlastung

Pflegebedürftige und ihre Familien müssen immer höhere Summen stemmen, um einen Heimplatz zu bezahlen. Auch Kostendämpfer können das nicht stoppen, wie neue Zahlen zeigen. Kommt eine große Reform?

22.07.2025

Lösungen für die Pflege bis Jahresende gesucht
Soziales

Lösungen für die Pflege bis Jahresende gesucht

Die Antwort auf immer neue Ausgabensprünge in der Pflege waren zuletzt vor allem höhere Beiträge. Nun sollen Vorschläge für weitreichendere Ideen her - und zwar in wenige Monaten.

07.07.2025