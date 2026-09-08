Militärhilfe für die Ukraine

Pistorius sagt Ukraine umfangreiche Waffenlieferungen zu

Lenkflugkörper und Artilleriegranaten: Der Verteidigungsminister kündigt ein großes Waffenpaket für die Ukraine an und macht deutlich, Deutschland lasse sich nicht einschüchtern.

Er habe beschlossen, dringend benötigte PAC-2-Abfangraketen aus Beständen der Bundeswehr an die Ukraine zu liefern, sagte Pistorius. Foto: Michael Kappeler/dpa-Pool/dpa
Er habe beschlossen, dringend benötigte PAC-2-Abfangraketen aus Beständen der Bundeswehr an die Ukraine zu liefern, sagte Pistorius.

Berlin (dpa) - Verteidigungsminister Boris Pistorius hat der Ukraine weitere umfangreiche Waffenlieferungen zur Verteidigung gegen russische Angriffe zugesagt. Einschüchterungsversuche Russlands und hybride Angriffe würden weder bei der Ukraine noch bei Deutschland oder anderen Partnern funktionieren, sagte Pistorius bei einer Videokonferenz der Ukraine-Kontaktgruppe (UDCG).

«Ganz im Gegenteil: Russlands rücksichtsloses und unverantwortliches Verhalten bestärkt uns in unserer Entschlossenheit, Frieden und Freiheit in Europa zu verteidigen», sagte Pistorius wenige Tage, nachdem die Bundesregierung Russland für den misslungenen Drohnenanschlag in Leipzig verantwortlich gemacht hatte.

Er habe beschlossen, dringend benötigte PAC-2-Abfangraketen aus Beständen der Bundeswehr an die Ukraine zu liefern, sagte Pistorius. Deutschland werde auch seine Lieferungen von Luft-Luft-Raketen aus Bundeswehrbeständen weiter verstärken, um der Ukraine größere Mengen zur Verfügung zu stellen.

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Die Ukraine werde zudem in Deutschland mehrere Tausend zusätzliche Iris-T-Lenkflugkörper bestellen, die aus dem EU-Ukraine-Verteidigungskredit finanziert werden. Das Produktionsvolumen der Raketen könne durch die Einrichtung einer weiteren Produktionslinie gesteigert werden. Ziel der Hilfen sei ein Schild gegen russische Luftangriffe. 

Darüber hinaus werde Deutschland mehrere Zehntausend Schuss weitreichende Artilleriemunition finanzieren. Diese Munition werde in Zusammenarbeit mit Großbritannien beschafft und an die Ukraine geliefert.

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