Platzt Söders Bayern-Koalition wegen Berliner Schuldenplan?

München (dpa) - Das Ringen um Mehrheiten für das geplante Milliarden-Schuldenpaket von Union und SPD für Bundeswehr und Infrastruktur geht in Bayern in die alles entscheidende Phase: Am Montagnachmittag trifft sich dem Vernehmen nach der Koalitionsausschuss von CSU und Freien Wählern, um über das Abstimmungsverhalten Bayerns im Bundesrat zu beraten. Offiziell bestätigt den Termin bisher niemand, denn die Brisanz hinter dem Krisentreffen ist durchaus bemerkenswert.