Abschied von Rita Süssmuth

Merz würdigt Süssmuth als Ausnahmepolitikerin

Mit einem Trauerstaatsakt nehmen die Spitzen des deutschen Staates Abschied von Rita Süssmuth. Die frühere Bundestagspräsidentin und Bundesministerin starb mit 88 Jahren.

Merz würdigt die gestorbene frühere Bundestagspräsidentin Süssmuth als Ausnahmepolitikerin Foto: Kay Nietfeld/dpa
Merz würdigt die gestorbene frühere Bundestagspräsidentin Süssmuth als Ausnahmepolitikerin

Berlin (dpa) - Deutschland hat nach Auffassung von Bundeskanzler Friedrich Merz mit der früheren Bundestagspräsidentin und Bundesministerin Rita Süssmuth (beide CDU) eine «Ausnahmepolitikerin» verloren. «Sie hat das Gesicht der Bundesrepublik geprägt: als erste Frauenministerin, als Bildungspolitikerin, als Gesundheitspolitikerin, als Bundestagspräsidentin, alsAbgeordnete der CDU», sagte Merz bei einem Trauerstaatsakt für die gestorbene Politikerin im Bundestag.

WNOZ WhatsApp-Kanal

Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal.

Zum Kanal

Impressum

Die CDU-Politikerin sei fachlich exzellent und in allen ihren Ämtern und Funktionen beharrlich und streitbar sowie «ziemlich oft ziemlich unbequem» gewesen - auch für seine Partei. «In vielen Fragen – vielleicht in den meisten – hat die Geschichte ihr recht gegeben», sagte der Kanzler und CDU-Vorsitzende. «Sie war eben ihrer Zeit in mancher Hinsicht voraus. In ihrem Beharren auf eine moderne Familienpolitik etwa. Auf eine Arbeitsmarktpolitik, die die Vereinbarkeit von Beruf und Familie stärkt. In ihrer wegweisenden Aids-Politik.»

Süssmuth gehörte dem Bundestag von 1987 bis 2002 an und war von 1988 bis 1998 dessen Präsidentin. Von 1985 bis 1988 war sie unter Kanzler Helmut Kohl (CDU) Bundesfamilienministerin. Die Professorin für Erziehungswissenschaften war als Seiteneinsteigerin in die Politik gekommen. Als Kohl sie 1985 als Nachfolgerin von Heiner Geißler (CDU) zur Ministerin berief, war sie weitgehend unbekannt. Sie wurde aber rasch populär. Mit ihrem modernen Familien- und Frauenbild war Süssmuth vielen in ihrer eigenen Partei weit voraus und eckte immer wieder an.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Staatsakt für gestorbene Rita Süssmuth am 24. Februar
Trauer um Süssmuth

Staatsakt für gestorbene Rita Süssmuth am 24. Februar

Die gestorbene frühere Bundestagspräsidentin Süssmuth wird mit einem Trauerstaatsakt geehrt. Jetzt steht das Datum dafür fest.

04.02.2026

Frühere Bundestagspräsidentin Rita Süssmuth ist tot
Bundestag

Frühere Bundestagspräsidentin Rita Süssmuth ist tot

Sie war eine Vorkämpferin für ein modernes Familienbild und die Gleichberechtigung von Frauen. Damit überforderte sie oft auch ihre Partei, die CDU. Nun ist Rita Süssmuth gestorben.

01.02.2026

Bundestag

Frühere Bundestagspräsidentin Rita Süssmuth ist gestorben

01.02.2026

Süssmuth appelliert an Mut zur Krisenbewältigung
Appell an die Deutschen

Süssmuth appelliert an Mut zur Krisenbewältigung

Sie ist 87 und hat den Mut nicht verloren: Ex-Bundestagspräsidentin Süssmuth findet, die Deutschen brauchten keine Angst vor Veränderungen zu haben.

01.07.2024

Verstorbener Unions-Politiker

Trauerstaatsakt für Wolfgang Schäuble in Berlin

Politik und Gesellschaft nehmen Abschied von Wolfgang Schäuble. Über die Parteigrenzen hinweg wird er als großer Demokrat, Europäer und Freund Frankreichs gewürdigt. Aus Paris kommt ein besonderer Redner.

22.01.2024