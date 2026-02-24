Merz würdigt Süssmuth als Ausnahmepolitikerin

Berlin (dpa) - Deutschland hat nach Auffassung von Bundeskanzler Friedrich Merz mit der früheren Bundestagspräsidentin und Bundesministerin Rita Süssmuth (beide CDU) eine «Ausnahmepolitikerin» verloren. «Sie hat das Gesicht der Bundesrepublik geprägt: als erste Frauenministerin, als Bildungspolitikerin, als Gesundheitspolitikerin, als Bundestagspräsidentin, alsAbgeordnete der CDU», sagte Merz bei einem Trauerstaatsakt für die gestorbene Politikerin im Bundestag.

Die CDU-Politikerin sei fachlich exzellent und in allen ihren Ämtern und Funktionen beharrlich und streitbar sowie «ziemlich oft ziemlich unbequem» gewesen - auch für seine Partei. «In vielen Fragen – vielleicht in den meisten – hat die Geschichte ihr recht gegeben», sagte der Kanzler und CDU-Vorsitzende. «Sie war eben ihrer Zeit in mancher Hinsicht voraus. In ihrem Beharren auf eine moderne Familienpolitik etwa. Auf eine Arbeitsmarktpolitik, die die Vereinbarkeit von Beruf und Familie stärkt. In ihrer wegweisenden Aids-Politik.»