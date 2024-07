Proteste gegen Rechtsextremisten Martin Sellner geplant

Nach Angaben der Stadt will Sellner am Montagabend «an einem bislang nicht bekannten Ort» Ort aus seinem Buch «Remigration» lesen. Die Veranstaltung soll in Privaträumen geplant sein. «Wir missbilligen deutlich und mit allem Nachdruck, dass Martin Sellner in Marburg Thesen zur Vertreibung eines Teils unserer Einwohner*innen propagieren will», schrieb der Marburger Oberbürgermeister Thomas Spies (SPD) im Vorfeld.