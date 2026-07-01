Verwaltungsgericht

Prozess um Kontrollen an Grenze zu Österreich

Einmal mehr stehen die deutschen Grenzkontrollen auf dem juristischen Prüfstand. In München klagen gleich drei Männer dagegen.

Die Kläger wehren sich gegen Personenkontrollen an der Grenze (Illustration) Foto: Daniel Karmann/dpa
Die Kläger wehren sich gegen Personenkontrollen an der Grenze (Illustration)

München (dpa) - Die vom Bundesinnenministerium eingeführten Kontrollen an den deutschen Grenzen stehen einmal mehr auf dem Prüfstand. Das Verwaltungsgericht München befasst sich derzeit mit Klagen von drei Männern, die sich gegen Personenkontrollen an der deutsch-österreichischen Grenze wehren. 

Hubert Niedermayr spricht von politischer Willkür. Foto: Britta Schultejans/dpa
Hubert Niedermayr spricht von politischer Willkür.

Kläger: «Das ist letztendlich politische Willkür»

Er befürchte, «dass hier tatsächlich vorsätzlich gegen bestehendes Recht verstoßen wird», sagt Hubert Niedermayr, ein Rechtsanwalt aus Österreich, der mehrfach im Grenzbereich um Rosenheim kontrolliert wurde. «Das ist letztendlich politische Willkür und das können wir nicht dulden.» 

Abdulhamid A. klagt ebenfalls gegen Kontrollen. Der Nigerianer wirft der Polizei sogenanntes Racial Profiling vor und geht davon aus, vor allem wegen seiner Hautfarbe ins Visier der Kontrolleure geraten zu sein. 

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Zwei Kläger mit ihrem Anwalt. Foto: Britta Schultejans/dpa
Zwei Kläger mit ihrem Anwalt.

Auch Werner Schroeder klagt. Der Professor am Institut für Europarecht und Völkerrecht der Universität Innsbruck fährt regelmäßig - mindestens einmal pro Woche oder häufiger - mit dem Zug von seinem Wohnort München an seinen Arbeitsplatz und hält es angesichts der per Schengen-Abkommen offenen Grenzen in der Europäischen Union für rechtswidrig, dass er dabei im vergangenen Jahr kontrolliert und seine Tasche durchsucht wurde. 

Aus seiner Sicht sind die polizeilichen Maßnahmen europarechtswidrig, weil die systematischen Binnengrenzkontrollen gegen die Vorgaben des Schengener Grenzkodex verstoßen.

«Wie viele rechtswidrige Handlungen muss man ertragen?»

«Die Frage ist, wie viele rechtswidrige Handlungen muss man ertragen?», sagt er. Er will nicht nur schriftlich haben, dass die Kontrolle im vergangenen Jahr rechtswidrig war, sondern hat in einem Eilantrag auch beantragt, künftig nicht mehr kontrolliert werden zu dürfen. Passiert das dann doch, könnten aus seiner Sicht Zwangsgelder für die Bundespolizei anfallen.

Das Verwaltungsgericht will das Urteil am Donnerstag bekanntgeben und hat bereits erklärt, die Berufung gegen die Entscheidung zuzulassen. Es ist nicht das erste Urteil, das zu den umstrittenen Grenzkontrollen fällt, bislang wurden diese schon mehrfach für unzulässig erklärt. 

An allen deutschen Landesgrenzen gibt es seit dem 16. September 2024 wieder Grenzkontrollen bei Einreisen. Das Bundesinnenministerium hatte sie angeordnet, um die Zahl der unerlaubten Einreisen stärker einzudämmen. Sie wurden dreimal verlängert – zuletzt bis Mitte September 2026.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Grenzkontrollen: Mehr als 1.500 Abgewiesene beantragten Asyl
Migration

Grenzkontrollen: Mehr als 1.500 Abgewiesene beantragten Asyl

Nicht alle Ausländer, die an der Grenze zurückgewiesen werden, lassen sich entmutigen. Einige versuchen es noch einmal und ersuchen dann um Asyl.

21.12.2025

Grenzkontrollen an französischer Grenze wegen Olympia
Innere Sicherheit

Grenzkontrollen an französischer Grenze wegen Olympia

Nach der EM ist vor Olympia: In den nächsten Wochen soll es Grenzkontrollen an der Grenze zu Frankreich geben, um die Sicherheit zu erhöhen.

14.07.2024

Migration

Faeser verlängert feste Grenzkontrollen

Grenzkontrollen sind innerhalb des Schengen-Raums eigentlich nicht vorgesehen. Die Kontrollen an den Grenzen zu Polen, Tschechien und der Schweiz bleiben aber, um Schleusungskriminalität zu bekämpfen.

15.12.2023

Migration

Bundesinnenministerium: Weitere Grenzkontrollen unangemessen

An der Grenze zu Österreich gibt es seit Herbst 2015 Kontrollen. Für andere Grenzabschnitte sei dies aktuell nicht das Mittel der Wahl, ist man im Bundesinnenministerium überzeugt.

01.08.2023

Irreguläre Migration

Faeser verlängert Grenzkontrollen zu Österreich

Bundesinnenministerin Faeser begründet dies mit irregulärer Migration. Dänemark wiederum geht an den deutsch-dänischen Übergängen einen anderen Weg.

14.04.2023