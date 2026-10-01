Finanzen

Regierung plant 700-Millionen-Finanzspritze für Pflegekassen

Die Finanzlage der Pflegeversicherung ist angespannt. Um kurzfristig Löcher zu stopfen, soll noch in diesem Jahr mehr Geld bereitgestellt werden.

Die Pflegeversicherung steht finanziell unter Druck. (Archivfoto) Foto: Bernd Thissen/dpa
Die Pflegeversicherung steht finanziell unter Druck. (Archivfoto)

Berlin (dpa) - Das Bundesfinanzministerium will kurzfristig bis zu 700 Millionen Euro zusätzlich als Darlehen bereitstellen, um erwartete Finanzlöcher der Pflegeversicherung zu decken. Das geht aus einem Schreiben des Ressorts an den Haushaltsausschuss hervor, das der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. 

Im Haushalt für dieses Jahr waren bereits 3,2 Milliarden Euro an Bundes-Darlehen für die Pflegeversicherung vorgesehen. Diese reichen nun aber nicht aus: Die Leistungsausgaben der Pflegekassen seien «aufgrund der weiterhin deutlichen Wachstumsdynamik bei der Zahl der Pflegebedürftigen stärker als ursprünglich angenommen gestiegen», heißt es in dem Brief.

Überplanmäßige Ausgaben im Haushalt 

Das Gesundheitsministerium hatte demnach sogar 870 Millionen Euro beantragt - das Haus von Finanzminister Lars Klingbeil hält jedoch 700 Millionen Euro für ausreichend, «um den aktuell geschätzten Fehlbedarf für November abzudecken» und auch gewappnet zu sein, falls anders als derzeit vom Bundesamt für Soziale Sicherung prognostiziert doch schon im Oktober Geld fehlt. Das Ministerium bat den Haushaltsausschuss um Einwilligung in die überplanmäßige Ausgabe.

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Gesundheitsminister Carsten Linnemann (CDU) hatte bereits vergangene Woche eine erneute kurzfristige Finanzspritze in Aussicht gestellt. Sein Ministerium und das Finanzressort begutachteten dies gerade. «Aber es sieht so aus, dass das Geld nicht reichen wird. Es werden einige Hundert Millionen fehlen. Und deshalb müssen wir noch mal in den Haushalt.»

Defizit von 770 Millionen Euro

Die Finanznöte der Pflegeversicherung hatten sich zuletzt weiter zugespitzt. In der ersten Hälfte des Jahres lief ein Defizit von 770 Millionen Euro auf, wie der Spitzenverband der gesetzlichen Krankenkassen Ende August mitteilte, der auch die Pflegekassen vertritt. Voraussichtlich im Oktober würden die Einnahmen nicht mehr reichen, um die Pflegeleistungen voll zu finanzieren, hieß es damals.

Das schwarz-rote Bundeskabinett hatte am Mittwoch nach langen Verhandlungen Teil eins eines Pakets zur Pflegereform auf den Weg gebracht. Damit soll die Finanzierung der Pflegeversicherung in einem ersten Schritt stabilisiert werden, wie Gesundheitsminister Linnemann sagte. Für eine zweite größere Strukturreform, die bis zum kommenden Sommer umgesetzt werden soll, soll eine Kommission Vorschläge erarbeiten.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
AOK-Chefin: Acht-Milliarden-Loch in Pflegeversicherung 2027
Kostenexplosion

AOK-Chefin: Acht-Milliarden-Loch in Pflegeversicherung 2027

Die Kosten für die Pflege laufen aus dem Ruder. Die Vorstandschefin des AOK-Bundesverbandes macht zwei Vorschläge, um höhere Beiträge zu vermeiden.

25.08.2026

Pflegekassen rechnen 2026 mit einer Milliarde Euro Defizit
Pflegeversicherung

Pflegekassen rechnen 2026 mit einer Milliarde Euro Defizit

Die Reform der Pflegeversicherung ist eine der großen Reformbaustellen der schwarz-roten Koalition. Mitten in die Debatte platzen nun dramatische Zahlen zur finanziellen Situation der Kassen.

23.05.2026

Koalition plant Milliarden-Darlehen für Pflegeversicherung
Bundestag

Koalition plant Milliarden-Darlehen für Pflegeversicherung

Die Finanznöte in der Pflege sind chronisch geworden. Müssen die Beiträge wieder erhöht werden? Die Koalition will nochmal Geld nachschießen.

13.11.2025

Pflegeversicherung: Finanzlage «ernst wie nie»
Gesundheit

Pflegeversicherung: Finanzlage «ernst wie nie»

Die Pflege im alternden Deutschland wird teurer und teurer - auch für die Beitragszahler. Kurz vor der Wahl sendet die Pflegeversicherung Warnsignale.

26.01.2025

Eberls Belastungs-Mahnung: «Nicht nur Löcher stopfen»
Fußball-Bundesliga

Eberls Belastungs-Mahnung: «Nicht nur Löcher stopfen»

Der internationale Spielkalender ist noch praller gefüllt. Mehr Champions-League-Spiele, dazu eine Club-WM. Kreative Lösungen sind laut Max Eberl gefragt, denn «man merkt das mit den Belastungen».

22.11.2024