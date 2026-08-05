Unterstützung für Studenten

Regierung will Bafög-Reform auf den Weg bringen

Teure WG-Zimmer, Einkaufen im Supermarkt – die Preise machen Studentinnen und Studenten zu schaffen. Jetzt macht die Regierung den ersten Schritt für ein höheres Bafög.

Mehr als 600.000 Studentinnen und Studenten, Schülerinnen und Schüler erhalten Bafög. (Symbolbild) Foto: Andrea Warnecke/dpa
Mehr als 600.000 Studentinnen und Studenten, Schülerinnen und Schüler erhalten Bafög. (Symbolbild)

Berlin (dpa) - Die Bundesregierung will nach längerem Hin und Her in der kommenden Woche die Reform des Bafög auf den Weg bringen. Am 12. August werde sich das Kabinett mit den Plänen befassen, sagte ein Regierungssprecher in Berlin. Ein Kabinettsbeschluss ist allerdings nur der erste Schritt zur Umsetzung: Danach geht der Gesetzentwurf in den Bundestag und wird dort in mehreren Runden beraten. 

Im nächsten Sommersemester sollen Bafög-Empfänger dann mehr Geld bekommen. Eigentlich sollte es die Erhöhung der im Bafög enthaltenen Wohnkostenpauschale bereits im bald beginnenden Wintersemester geben, wegen der angespannten Finanzlage des Bundes wurde sie aber um ein halbes Jahr verschoben. Zum Wintersemester 2027/28 soll dann auch der Bafög-Grundbedarf steigen. Ziel ist, dass diese Unterstützung schrittweise auf das Niveau der Grundsicherung angehoben wird. 

Bafög ist eine staatliche Hilfe für Studentinnen und Studenten, teils aber auch für Schülerinnen und Schüler. Sie soll dafür sorgen, dass Bildung weniger vom Geldbeutel der Eltern abhängt. 2024 gab es laut Statistischem Bundesamt rund 612.800 Bafög-Empfänger.

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