Regierungsberater: Bundesfinanzen in ernster Lage

Berlin/Bonn (dpa) - Die Bundesregierung muss sich nach Ansicht von Regierungsberatern konsequenter um die Konsolidierung ihres Haushalts kümmern. «Es ist unerlässlich, sich über die ernste Lage der Bundesfinanzen bewusst zu werden», erklärte der Präsident des Bundesrechnungshofs, Kay Scheller, in Bonn.

Scheller äußerte sich in seiner Funktion als Bundesbeauftragter für Wirtschaftlichkeit in der Verwaltung, die traditionell vom Rechnungshof-Präsidenten übernommen wird. Drängende haushaltspolitische Fragen seien nach wie vor ungelöst, warnte er. Dazu gehöre etwa die Finanzierung der militärischen Verteidigungsfähigkeit nach dem Auslaufen des Sondervermögens für die Bundeswehr und die Finanzierung des klimaneutralen Umbaus der Wirtschaft. Auch wie die Sozialversicherungen in einer alternden Gesellschaft tragfähig bleiben sollten, sei unklar. Der Bundeshaushalt habe zudem keinen Risikopuffer und keinerlei Spielräume für unerwartete Krisen.