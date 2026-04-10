Bundesregierung

Reiche: Koalitionsausschuss berät Sonntag über Entlastungen

Bisher wollte sich niemand auf den Termin festlegen, jetzt prescht die Wirtschaftsministerin vor: Am Wochenende gibt es wichtige Beratungen in der Bundesregierung.

Reiche soll mit Klingbeil Vorschläge für Entlastungen machen. (Archivbild) Foto: Elisa Schu/dpa
Reiche soll mit Klingbeil Vorschläge für Entlastungen machen. (Archivbild)

Berlin (dpa) - Die Spitzen von Union und SPD beraten nach Angaben von Wirtschaftsministerin Katherina Reiche am Sonntag über Entlastungen wegen der hohen Energiepreise. Es werde einen Koalitionsausschuss geben, sagte die CDU-Politikerin in Berlin.

Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) will zusätzliche Entlastungen nur für den Fall, dass die Preise noch weiter steigen. Der Bund könne nicht alle Verwerfungen abfedern, hatte er betont. Zugleich forderte Merz Reiche und Finanzminister Lars Klingbeil (SPD) auf, sich auf Vorschläge zu einigen. Bisher ist ein solcher Kompromiss aber nicht in Sicht, die Ideen gehen weit auseinander.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
SPD: Reiche lässt die Bürger im Stich
Hohe Energiepreise

SPD: Reiche lässt die Bürger im Stich

Die Spritpreise erreichen Rekordwerte - doch die CDU-Seite der Bundesregierung finde nicht in den Krisenmodus, meint die SPD.

08.04.2026

Reiche zu Gasspeichern: «Sorgen sind nicht angebracht»
Energie

Reiche zu Gasspeichern: «Sorgen sind nicht angebracht»

Der Füllstand der Gasspeicher liegt bei 35 Prozent. Warum Wirtschaftsministerin Katherina Reiche dennoch überzeugt ist, dass Deutschland gut durch den Winter kommt.

01.02.2026

Hightech-Land Israel: Reiche sieht Potenzial für Kooperation
Handel

Hightech-Land Israel: Reiche sieht Potenzial für Kooperation

Deutschland hat eine starke Industrie, Israel viele junge Start-ups. Wie lassen sich beide Seiten noch besser zusammenbringen? Darum geht es bei der Reise der Bundeswirtschaftsministerin.

16.12.2025

Reiche setzt auf neue Gaskraftwerke im Süden Deutschlands
Energie

Reiche setzt auf neue Gaskraftwerke im Süden Deutschlands

Mehr Energieproduktion sorgt nach dem Plan von Wirtschaftsministerin Katherina Reiche für sinkende Preise. Bei der Gaskraft setzt die CDU-Politikerin auf einen «Südbonus».

02.06.2025

Wirtschaftsministerin Reiche: Änderungen in Energiepolitik
Bundesregierung

Wirtschaftsministerin Reiche: Änderungen in Energiepolitik

Das Wirtschaftsministerium ist von den Grünen an die CDU gewechselt. Die neue Ministerin skizziert ihre Pläne.

12.05.2025