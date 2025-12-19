Steuern

Bundesrat billigt Entlastung von Pendlern und Gastronomie

Gute Nachrichten für Pendler und Gastronomen: Die geplanten Steuerentlastungen können kommen.

Die Länderkammer stimmte zu, obwohl Länder und Kommunen die Hälfte der Kosten tragen müssen. Foto: Sebastian Christoph Gollnow/dpa
Die Länderkammer stimmte zu, obwohl Länder und Kommunen die Hälfte der Kosten tragen müssen.
Bitte warten Sie während wir den Zugang überprüfen.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Was plant die Koalition bei der Rente?
Streit um die Rente

Was plant die Koalition bei der Rente?

Die Junge Gruppe in der Union macht es spannend – doch eine Realisierung der schwarz-roten Rentenpläne rückt näher. Was kommt bei Rente und Beiträgen auf die Menschen zu?

02.12.2025

Stabiles Rentenniveau: Kabinett bringt Gesetz auf den Weg
Ministerrunde tagt

Stabiles Rentenniveau: Kabinett bringt Gesetz auf den Weg

Es ist der erste Reformschritt: Das Rentenniveau soll bis 2031 nicht weiter sinken und Millionen Mütter mehr bekommen. Die großen Zukunftsfragen der Altersvorsorge bleiben aber vorerst offen.

06.08.2025

Kritik an Milliardenplan zur Rente - Bas legt nach
Soziales

Kritik an Milliardenplan zur Rente - Bas legt nach

Stabile Renten - obwohl immer mehr Babyboomer von Einzahlern zu Empfängern werden. Das verspricht die Sozialministerin. Und nicht nur das. Doch die Begeisterung über die Pläne hält sich in Grenzen.

26.06.2025

Rente soll sicher sein - doch um welchen Preis?
Teure Rentenpläne

Rente soll sicher sein - doch um welchen Preis?

Mit Rentnerinnen und Rentnern wollen es sich die Regierenden nicht verscherzen. Nun planen Union und SPD Reformen. Experten warnen vor gravierenden Folgen.

13.04.2025

Koalition will Rentenniveau von 48 Prozent festschreiben
Alterssicherung

Koalition will Rentenniveau von 48 Prozent festschreiben

Die Ampel hat ihre geplante Rentenreform nicht mehr hinbekommen. Nun wollen CDU, CSU und SPD die Rente für die Zukunft aufstellen - mit einem Vorhaben, das über die Wahlperiode hinausreicht.

09.04.2025