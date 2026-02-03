Pressefreiheit

Reporter ohne Grenzen: 55 Angriffe auf Medienleute

Diffamierungen, Online-Hetze und Gewalt: Die Lage für Reporter ist vielfach brenzlig. Ein neuer Bericht stellt fest, aus welcher Richtung Gefahren vor allem kommen.

Sicherheitsrisiken für Journalisten Foto: Markus Scholz/dpa
Sicherheitsrisiken für Journalisten

Berlin (dpa) - Die Organisation Reporter ohne Grenzen (RSF) beklagt Einschüchterung und Gewalt gegen Journalisten in Deutschland. Die zunehmende Polarisierung und ein rauer werdendes gesellschaftliches Klima führten dabei auch zu Sicherheitsrisiken, vor allem auf Demonstrationen sowie bei Recherchen und Filmaufnahmen in rechtsextremen Milieus, teilte die Organisation in Berlin zur Veröffentlichung ihres Berichts «Nahaufnahme» zur Lage der Pressefreiheit in Deutschland mit.

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Reporter ohne Grenzen (RSF) hat nach eigenen Angaben im vergangenen Jahr insgesamt 55 Angriffe auf Medienschaffende und Redaktionen dokumentiert und verifiziert. Im Jahr zuvor lag die Zahl demnach bei 89. Vereinzelt seien auch Angriffe durch Sicherheitskräfte oder aus der linksextremen Szene gemeldet worden. 

«Auch die Situation der Pressefreiheit auf Palästina-solidarischen Demonstrationen und die Rolle der Polizei wurden hitzig diskutiert», stellt die Organisation zudem fest. Im Kampf um die Deutungshoheit über den Gazakrieg habe sich eine zunehmende Spaltung der Medienlandschaft gezeigt. In der Debatte, was Antisemitismus und was legitime Kritik an der israelischen Regierung darstelle, seien einzelne Journalisten persönlich diffamiert worden und Online-Hetzkampagnen ausgesetzt gewesen.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Reporter ohne Grenzen: Doppelt so viele Attacken auf Presse
Pressefreiheit

Reporter ohne Grenzen: Doppelt so viele Attacken auf Presse

Schläge, Tritte, Pfefferspray: Fast 90 tätliche Angriffe auf Medienschaffende haben Menschenrechtler im Vorjahr in Deutschland gezählt. Besonders Nahost-Demos waren ein gefährlicher Einsatzort.

08.04.2025

«Tag der Pressefreiheit» - Lage weltweit verschlechtert
Reporter ohne Grenzen

«Tag der Pressefreiheit» - Lage weltweit verschlechtert

Im Superwahljahr macht die Organisation Reporter ohne Grenzen auf ein Problem aufmerksam: Journalisten werden an der Berichterstattung gehindert und angegriffen. Wie sieht es in Deutschland aus?

03.05.2024

Weniger Angriffe auf Reporter - aber Klima bleibt rau
Pressefreiheit

Weniger Angriffe auf Reporter - aber Klima bleibt rau

Tritte, Faustschläge, Hiebe mit Fackeln und Trecker-Blockaden: Journalisten werden in Deutschland weiterhin regelmäßig Opfer von Aggressionen. Ein neuer Bericht führt die gefährlichsten Regionen auf.

09.04.2024

Konflikte

Reporter ohne Grenzen: Taliban nehmen neun Journalisten fest

Seit ihrer Rückkehr an die Macht haben die Taliban die Pressefreiheit in Afghanistan stark eingeschränkt. Hunderte sind vor dem Regime geflohen. Wer geblieben ist, lebt in Unsicherheit.

16.08.2023

Menschenrechte

Rangliste der Pressefreiheit: Deutschland steigt erneut ab

Weltweit ist Europa die sicherste Region für Journalistinnen und Journalisten. Doch Deutschland liegt hier nicht mehr in der Spitzengruppe. Eine traurige Bilanz zum Welttag der Pressefreiheit.

03.05.2023