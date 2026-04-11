Parteien

Sachsen-Anhalts AfD beschließt Radikalprogramm

Mit scharfen Forderungen zu Migration und Medien startet die AfD in Sachsen-Anhalt in den Wahlkampf. Auch Vereine und Kirchen geraten im neuen Programm in den Fokus.

Die AfD will Verschärfungen in der Migrationspolitik. Foto: Hendrik Schmidt/dpa
Die AfD will Verschärfungen in der Migrationspolitik.

Magdeburg (dpa) - Die AfD zieht in Sachsen-Anhalt mit einem Radikalprogramm in den Landtagswahlkampf. Knapp fünf Monate vor dem Wahltermin hat die Partei das Programm auf einem Landesparteitag in Magdeburg beschlossen. So soll es etwa in puncto Migration mit einer «Abschiebe- und Remigrationsoffensive» Verschärfungen geben.

Viele Migrationsthemen könnte Sachsen-Anhalt als Bundesland allerdings gar nicht selbst regeln. Das wird indirekt auch im Regierungsprogramm an der Formulierung deutlich, man wolle sich im Bundesrat für diese oder jene Maßnahme einsetzen.

Die Rundfunkstaatsverträge will die AfD kündigen. Fördermittel sollen Vereine nach dem Willen der Partei nur noch erhalten, wenn sie «ein glaubhaftes Bekenntnis zur demokratischen Ordnung und zu einer patriotischen Grundhaltung» ablegen.

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Proteste gegen die AfD

AfD-Landesvize Hans-Thomas Tillschneider sagte bei der Vorstellung des Programms, Kinder bräuchten kein Antirassismustraining, sondern Selbstverteidigungskurse. Das ursprüngliche Vorhaben, Staatsleistungen an Kirchen ohne weitere Kompensation einzustellen, wurde noch abgeschwächt.

An den Versammlungen im Stadtgebiet haben mehrere Hundert Personen teilgenommen. Foto: Sebastian Willnow/dpa
An den Versammlungen im Stadtgebiet haben mehrere Hundert Personen teilgenommen.

Der AfD-Landesparteitag in Magdeburg ist von Protesten begleitet. An den Versammlungen im Stadtgebiet nahmen mehrere Hundert Menschen teil, wie eine Sprecherin der Polizei der Deutschen Presse-Agentur sagte.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
AfD Sachsen-Anhalt will Ex-Generalsekretär Schmidt loswerden
Parteien

AfD Sachsen-Anhalt will Ex-Generalsekretär Schmidt loswerden

Ex-Generalsekretär Schmidt wirft AfD-Kollegen Abrechnungsbetrug und Vetternwirtschaft vor – jetzt steht er selbst vor dem Rauswurf. Der Streit in der rechten Partei in Sachsen-Anhalt spitzt sich zu.

22.12.2025

Bedford-Strohm: Demokratie braucht unabhängige Kirchen
Streit um Migrationspolitik

Bedford-Strohm: Demokratie braucht unabhängige Kirchen

Markus Söder fordert von den Kirchen, sich mit politischen Ansichten zurückzuhalten. Nun äußert sich dazu ein prominenter Kirchenmann - mit deutlichen Worten.

12.02.2025

Parteien

Verfassungsschutz: AfD Sachsen-Anhalt rechtsextremistisch

Wie extrem ist die AfD in Sachsen-Anhalt? Nach der Einstufung als Verdachtsfall 2021 hat der Landesverfassungsschutz weiter genau hingesehen und hingehört - und eine weitere Radikalisierung festgestellt.

07.11.2023

Verfassungsschutz: AfD Sachsen-Anhalt gesichert rechtsextremistisch

07.11.2023

Landtag

Wahlumfrage: AfD in Sachsen-Anhalt knapp vor CDU

Nächstes Jahr wählt Sachsen-Anhalt einen neuen Landtag. Einer neuen Umfrage zufolge würde aktuell die AfD stärkste Kraft werden. Wie steht es um die restlichen Parteien?

25.10.2023