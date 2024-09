Scholz ratlos bei Erscheinungsbild der Ampel

Berlin (dpa) - Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat bei einem Bürgergespräch mit Ratlosigkeit auf eine Frage nach dem Erscheinungsbild seiner Ampel-Koalition reagiert. Ein Erzieher wollte bei der Veranstaltung in Berlin von ihm wissen, wie Scholz sich die Unstimmigkeiten und Indiskretionen in der Regierung erkläre. «Das ist wie so ein kleiner Haufen von Kindern: Der eine sagt das eine, der andere sagt das andere, und es wird alles nach außen kommuniziert», meinte der 48-jährige Fragesteller, der an einer evangelischen Schule in Berlin-Pankow tätig ist.