In einem Flieger und Boot - Scholz und Merz beim TV-Duell

Berlin (dpa) - Geht da vielleicht doch etwas? Ein gewisses Vertrauen scheinen SPD-Kanzler Olaf Scholz und CDU/CSU-Kanzlerkandidat Friedrich Merz zueinander zu haben. Beim TV-Duell von «Welt» und «Bild» beantwortete Scholz die Frage, ob er zu Hobbypilot und Flugzeugbesitzer Merz in die Maschine steigen würde, klar mit «ja». Und schob hinterher: «Ich nehme an, er hat den Pilotenschein zu Recht.» Und Merz würde ihn auch mitnehmen - wobei: «Es kommt darauf an von wo nach wo.» Von Berlin aus nach Hause schon.