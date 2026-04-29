Iran-Krieg

Scholz zu Trumps Kritik an Merz: Beziehung hält das aus

Bundeskanzler Friedrich Merz kassiert nach seiner Kritik am US-Vorgehen im Iran heftige Kritik. US-Präsident Trump zürnt. Altbundeskanzler Scholz beschwichtigt.

Olaf Scholz sieht keinen Grund für Alarmismus nach dem Trump-Ausfall gegen Merz (Archivbild) Foto: Rolf Vennenbernd/dpa
Olaf Scholz sieht keinen Grund für Alarmismus nach dem Trump-Ausfall gegen Merz (Archivbild)

New York (dpa) - Der ehemalige Bundeskanzler Olaf Scholz hat gelassen auf den verbalen Angriff von US-Präsident Donald Trump gegen seinen Amtsnachfolger Friedrich Merz reagiert. «Ich bin davon überzeugt, dass die transatlantische Zusammenarbeit es aushält, dass wir unterschiedliche Sichten haben», sagte der SPD-Politiker in New York. Differenzen müssten nicht dazu führen, dass man schlechter zusammenarbeite. 

Scholz wurde in der US-Ostküstenmetropole mit der Leo-Baeck-Medaille für Verdienste um das jüdische Leben ausgezeichnet.

Trump hatte Merz angegriffen, nachdem der Bundeskanzler Kritik an der US-Offensive gegen den Iran geäußert hatte. «Er hat keine Ahnung, wovon er spricht!», schrieb Trump auf seiner Plattform Truth Social. Merz (CDU) hatte der US-Regierung etwa vorgeworfen, keine Exit-Strategie für den Iran-Krieg zu haben.

Immer top informiert mit dem WNOZ-WhatsApp-Kanal!

Breaking News, spannende Hintergründe und Newsletter: Mit unserem WhatsApp-Kanal bleiben Sie stets über Weinheim, den Odenwald und die Metropolregion informiert.

Zum Kanal

Impressum

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Heimspiel für Bundeskanzler Friedrich Merz in Heddesheim
Vor Landtagswahl

Heimspiel für Bundeskanzler Friedrich Merz in Heddesheim

Kanzler Merz besucht Heddesheim und wirbt für CDU-Parteikollegen Hagel und Schneider – mit klaren Worten zur Zukunft von Deutschland. Warum sich Europa von den USA emanzipieren muss.

16.01.2026

«Drecksarbeit»: Kritik an Merz-Zitat zu Iran
Krieg

«Drecksarbeit»: Kritik an Merz-Zitat zu Iran

Friedrich Merz sorgt immer mal wieder mit Interview-Aussagen für Wirbel. Diesmal ist es besonders ein Wort des Kanzlers, das Anstoß erregt - zu einem heiklen Zeitpunkt der Weltpolitik.

18.06.2025

TV-Duelle zwischen Scholz und Merz - Kritik von Konkurrenz
Bundestagswahlkampf

TV-Duelle zwischen Scholz und Merz - Kritik von Konkurrenz

An zwei Sonntagen im Februar planen ARD/ZDF und RTL jeweils ein TV-Duell mit den Kanzlerkandidaten Merz und Scholz. Von anderen Parteien kommt Kritik an der kurzen Gästeliste.

17.12.2024

Bundestag

Scholz über Merz' Klempner-Vergleich: «Stolz auf dieses Lob»

Als «Klempner der Macht» bezeichnet Oppositionschef Friedrich Merz den Bundeskanzler - und der zeigt sich durchaus angetan von dem Vergleich.

28.11.2023

Parteien

Scholz: «Keinerlei Zusammenarbeit» mit AfD

Äußerungen von CDU-Chef Merz zum Umgang mit der AfD in Kommunen haben heftige Diskussionen ausgelöst. Auch der Bundeskanzler bezieht Stellung - und verweist auf die Sorgen der Wählerinnen und Wähler.

11.08.2023