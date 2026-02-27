Monatswechsel

Schufa, Wahlen, Sommerzeit – das ändert sich im März

Die Schufa wird transparenter, und das Wahljahr beginnt im neuen Monat. Viele Rentnerinnen und Rentner müssen sich aber auf Einbußen einstellen.

Wer einen Kredit braucht, kommt an der Schufa in der Regel nicht vorbei. Ein neues Verfahren verspricht Verbrauchern «völlige Transparenz». (Symbolbild) Foto: Sebastian Kahnert/dpa
Wer einen Kredit braucht, kommt an der Schufa in der Regel nicht vorbei. Ein neues Verfahren verspricht Verbrauchern «völlige Transparenz». (Symbolbild)

Berlin (dpa) - Der Frühling kommt, und nicht nur die Uhren werden im März umgestellt. Welche Änderungen der neue Monat für Verbraucherinnen und Verbraucher bringt.

WNOZ WhatsApp-Kanal

Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal.

Zum Kanal

Impressum

Schufa-Score wird transparenter

Wer einen Kredit braucht, kann seinen Schufa-Score vom 17. März an digital und kostenlos einsehen. Voraussetzung ist eine einmalige Registrierung für den sogenannten Schufa-Account. Interessenten müssen sich zunächst in eine Warteliste eintragen (https://www.meineschufa.de/lp/schufa-warteliste) und werden dann der Reihe nach freigeschaltet.

Bisher war oft unklar, wie die Bonität berechnet wird. Mit dem neuen, vereinfachten Score-Modell sollen auch Laien diesen ohne großen Aufwand nachrechnen können: Für zwölf Kriterien werden Punkte vergeben, die insgesamt von 100 bis 999 reichen. Je höher die Gesamtpunktzahl, desto besser gilt die Kreditwürdigkeit des Verbrauchers.

Umstellung auf die Sommerzeit

Deutschland dreht wieder an den Uhren, und zwar am letzten Sonntag im März. Am 29. wird die Uhr in der Nacht von 2.00 Uhr auf 3.00 Uhr und damit auf die Sommerzeit vorgestellt, diese dauert bis zum letzten Sonntag im Oktober.

Die Sommerzeit kommt. (Symboldbild) Foto: Sebastian Gollnow/dpa
Die Sommerzeit kommt. (Symboldbild)

Höhere Krankenkassenbeiträge für Rentner

Während sich für viele Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer die Zusatzbeiträge zur Krankenversicherung zum Jahreswechsel erhöht haben, wirken sich die Änderungen zwei Monate später auch auf Rentnerinnen und Rentner aus. Je nach Krankenkasse fallen die Zusatzbeiträge unterschiedlich hoch aus. Für Betroffene landet entsprechend weniger Rente auf dem Konto.

Wahlen in zwei Bundesländern

Das Wahljahr beginnt am 8. März in Baden-Württemberg. Rund 7,7 Millionen Menschen ab 16 Jahren können entscheiden, wer in den Landtag in Stuttgart einzieht. Zwei Wochen später stimmt Rheinland-Pfalz ab. Dort wird am 22. März ein neuer Landtag gewählt. 

Kein radikaler Rückschnitt von Hecken

Hecken, Sträucher und andere Gehölze dürfen von Anfang März bis Ende September laut Bundesnaturschutzgesetz nicht radikal zurückgeschnitten werden – aus Rücksichtnahme auf Vögel. Bei Verstößen können Bußgelder fällig werden.

Radikale Heckenschnitte sind verboten. (Archivbild) Foto: Jan Woitas/dpa
Radikale Heckenschnitte sind verboten. (Archivbild)

Schwarzes Versicherungskennzeichen für Mofas und E-Scooter

Mit Beginn der Mopedsaison müssen Fahrerinnen und Fahrer von Mopeds, Mofas und E-Scootern ihren neuen Versicherungsschutz kenntlich machen. Das ab dem 1. März gültige Kennzeichen wird schwarz. Die Farbe wechselt jedes Jahr. So kann auf den ersten Blick erkannt werden, ob ein Fahrzeug versichert ist.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Steuer, Deutschlandticket, Wehrdienst – was sich 2026 ändert
Neues Jahr, neue Regeln

Steuer, Deutschlandticket, Wehrdienst – was sich 2026 ändert

Rente, Mindestlohn, Grundsicherung – im neuen Jahr treten einige Reformen in Kraft, die die Einkommen vieler Bürger betreffen. Wo ist mehr Geld drin und wo muss man tiefer in die Tasche greifen?

23.12.2025

Steuern, Deutschlandticket, Musterung – was sich 2026 ändert
Neues Jahr, neue Regeln

Steuern, Deutschlandticket, Musterung – was sich 2026 ändert

Rente, Mindestlohn, Grundsicherung – im neuen Jahr treten einige Reformen in Kraft, die die Einkommen vieler Bürger betreffen. Wo ist mehr Geld drin und wo muss man tiefer in die Tasche greifen?

01.12.2025

Rente, Steuern, Pflege – was sich im Juli ändert
Verbraucher

Rente, Steuern, Pflege – was sich im Juli ändert

Im neuen Monat können sich Rentnerinnen und Rentner über mehr Geld auf dem Konto freuen. Welche zwei Berufsgruppen erwartet auch ein Plus im Geldbeutel?

28.06.2025

Bahn, Rente, Sommerzeit – was sich im März ändert
Verbraucher

Bahn, Rente, Sommerzeit – was sich im März ändert

Viele Rentnerinnen und Rentner müssen sich auf Einbußen einstellen – und es wird im neuen Monat an der Uhr gedreht. Für Fans einer beliebten Urlaubsregion könnte der März ein Grund zur Freude sein.

27.02.2025

Rente, Cannabis, Getränkedeckel: Das ändert sich im Juli
Verbraucher

Rente, Cannabis, Getränkedeckel: Das ändert sich im Juli

Für Rentner und Bundestagsabgeordnete steigen die Bezüge, und der zweite Teil des Cannabisgesetzes tritt in Kraft. Was bringt der Juli an Neuerungen für Bürgerinnen und Bürger?

29.06.2024