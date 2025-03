Schwarz-rote Sondierer auf Jamaika-Spuren

Berlin (dpa) - An langen Verhandlungstagen müssen auch einmal Pausen sein, das gilt genauso in den Sondierungen für eine neue Koalition in Berlin. Bei den Beratungen im Jakob-Kaiser-Haus des Bundestags kamen Teilnehmerinnen und Teilnehmer von Union und SPD dafür zwischendurch heraus auf eine Terrasse in der fünften Etage des Bürogebäudes direkt an der Spree und gönnten sich - auch in gemischter schwarz-roter Formation - etwas Berliner Frühlingssonne.