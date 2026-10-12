Bundesregierung

Schweitzer wird Dienstag zum Arbeitsminister ernannt

Einen Tag nach dem Rücktritt von Bärbel Bas soll ihr Nachfolger im Kabinett schon seine Ernennungsurkunde bekommen.

Schweitzer soll neuer Arbeitsminister werden. Foto: Hannes P Albert/dpa
Schweitzer soll neuer Arbeitsminister werden.

Berlin (dpa) - Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier will den SPD-Politiker Alexander Schweitzer am Dienstag zum neuen Arbeitsminister ernennen. Das Bundespräsidialamt kündigte die Aushändigung der Urkunde für 17 Uhr am Nachmittag an. Schweitzer folgt auf Bärbel Bas, die nach einem Trauerfall in der Familie und öffentlichen Angriffen gegen sie ihren sofortigen Rücktritt erklärt hat. Bevor der frühere Ministerpräsident von Rheinland-Pfalz das Ministerium übernehmen kann, muss er im Bundestag noch vereidigt werden.

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