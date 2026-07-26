ZDF-Sommerinterview

Söder: Hängepartie bei Kabinettsumbau kein Fehler von Merz

Nach dem Rücktritt von Jens Spahn baut der Kanzler im größeren Maßstab seine Regierung um. Das erweist sich aber nicht so einfach wie gedacht. Söder hat einen Verantwortlichen dafür ausgemacht.

CSU-Chef Söder verteidigt Bundeskanzler Merz. Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa
CSU-Chef Söder verteidigt Bundeskanzler Merz.

Tutzing (dpa) - CSU-Chef Markus Söder sieht die Verantwortung für die aktuellen Probleme bei der Umbildung des Bundeskabinetts nicht bei Kanzler Friedrich Merz (CDU). «Wenn man mit jemandem am Abend ausmacht, dass er kommt, und dann in der Früh um 4.00 Uhr hört, dass es nicht klappt, das macht es manchmal nicht leichter. Da liegt also die Verantwortung sicher nicht beim Bundeskanzler», sagte der bayerische Ministerpräsident im ZDF-Sommerinterview in Tutzing am Starnberger See. Das hätte sich «der Kollege» vorher überlegen sollen. 

Söder reagierte damit auf die Vorgänge rund um die Besetzung des Verkehrsministeriums. Merz möchte im Zuge der Neuaufstellung des Kabinetts seinen Parteifreund Patrick Schnieder als Verkehrsminister entlassen. Das teilte Schnieder selbst einigen Bundestagsabgeordneten Freitagfrüh bereits per SMS mit. Doch ist es bisher nicht dazu gekommen, der als Nachfolger vorgesehene CDU-Finanzexperte Fritz Güntzler sagte dem Kanzler kurzfristig ab. 

Söder findet Kabinettsumbau angemessen für aktuelle Situation

Söder stellte sich hinter die Entscheidung von Merz, das Kabinett nach dem Rücktritt von Unionsfraktionschef Jens Spahn (CDU) größer umzubauen. «Also ich fand, dass es angemessen der Situation ist und eines Bundeskanzlers. Der Bundeskanzler muss Entscheidungen treffen, die sind gar nicht leicht. Das ist wie beim Fußballtrainer, der muss ein- und auswechseln», sagte Söder. 

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Das Verkehrsministerium sei eine große Herausforderung ist, «weil da viele Milliarden endlich verbaut werden müssen», so Söder weiter. Infolge der Absage des Wunschkandidaten gebe es jetzt zwar «ein bisschen Zeitverzögerung, am Ende kommt es darauf an, wie die Gesamtlösung ist». 

Die bisher bekannten Personalwechsel - Nina Warken wird neue Kanzleramtschefin, Carsten Linnemann Gesundheitsminister und Thorsten Frei Unionsfraktionschef - finde er «sehr gut», betonte Söder. Dies sei eine «Stärkung insgesamt in der ohnehin ja natürlich schwierigen Situation nach dem Rücktritt von Jens Spahn. Also insgesamt halte ich das für vertretbar und auch keinen großen Schaden.»

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Merz und Söder schlagen Frei als Spahn-Nachfolger vor
Personalrochade

Merz und Söder schlagen Frei als Spahn-Nachfolger vor

Vier Tage hat es gedauert. Jetzt steht fest, wer dem zurückgetretenen Jens Spahn nachfolgen soll. Daraus ergibt sich aber die nächste offene Personalfrage, die erst später beantwortet werden soll.

22.07.2026

Merz und Söder binden bei Spahn-Nachfolge Fraktion eng ein
Nach Rücktritt

Merz und Söder binden bei Spahn-Nachfolge Fraktion eng ein

Acht Tage noch – dann soll die CDU/CSU-Bundestagsfraktion einen neuen Vorsitzenden wählen. Die Verantwortlichen für einen Personalvorschlag lassen sich vorerst nicht in die Karten schauen.

21.07.2026

Union entscheidet nächste Woche über Spahn-Nachfolge
Nach Rücktritt

Union entscheidet nächste Woche über Spahn-Nachfolge

Der Kanzler hatte angekündigt, dass die Nachfolge Spahns an der Spitze der Unionsfraktion schnell geklärt werden soll. Jetzt gibt es einen Termin. Die Personalspekulationen laufen auf Hochtouren.

20.07.2026

Spahn-Nachfolge: Diese Namen werden genannt
Personalumbau in der Union

Spahn-Nachfolge: Diese Namen werden genannt

Nach dem Rücktritt von Jens Spahn soll es schnell gehen: Die Nachfolge soll bald geklärt werden. Es könnte in den nächsten Tagen aber um mehr als das gehen.

19.07.2026

Spahn-Beben könnte zu Regierungsumbau führen
Nach Rücktritt

Spahn-Beben könnte zu Regierungsumbau führen

Nach dem Rücktritt des Unionsfraktionschefs will Kanzler Merz eine Hängepartie vermeiden und schnelle Entscheidungen herbeiführen. Das Spahn-Beben birgt für ihn eine Chance.

19.07.2026