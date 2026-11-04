Todesfall

«Zutiefst geschockt»: Bestürzte Reaktionen auf Tod Aiwangers

Nach der Meldung von Hubert Aiwangers Tod melden sich zahlreiche Politiker und Politikerinnen mit Beileidsbekundungen. Prominente Stimmen würdigen den streitbaren Politiker aus Bayern.

Hubert Aiwanger ist tot. (Archivbild) Foto: Peter Kneffel/dpa
Hubert Aiwanger ist tot. (Archivbild)

München/Berlin (dpa) - Zahlreiche Politikerinnen und Politiker haben mit Bestürzung auf die Nachricht vom Tod des bayerischen Wirtschaftsministers und stellvertretenden Ministerpräsidenten Hubert Aiwanger (Freie Wähler) reagiert. Eine Auswahl:

Markus Söder, Bayerns Ministerpräsident (CSU):

«Der plötzliche Tod von Hubert Aiwanger ist eine absolute Tragödie. Wir sind alle zutiefst geschockt. Unsere Gedanken sind nun zuerst bei seiner Familie und seinen Kindern. Wir trauern mit ihnen und beten für sie.»

Ilse Aigner, Bayerns Landtagspräsidentin (CSU): 

«Mit großer Bestürzung und Fassungslosigkeit erreicht uns die Nachricht, dass der Staatsminister und stellvertretende Ministerpräsident Hubert Aiwanger mitten aus dem Leben gerissen wurde. Sein völlig unerwarteter Tod ist ein schwerer Verlust für den Bayerischen Landtag und für die gesamte Politik in Bayern. Unsere Gedanken gelten seiner trauernden Familie: Ihnen gilt unser herzliches Beileid.»

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Cem Özdemir, Baden-Württembergs Ministerpräsident (Grüne):

«Der plötzliche Tod von Hubert Aiwanger bestürzt mich sehr. Er war ein streitbarer Politiker mit Ecken und Kanten, der für seine Überzeugungen kämpfte. Meine Gedanken sind bei seiner Familie und allen, die ihm nahestanden. Mein aufrichtiges Beileid!»

Alice Weidel, AfD-Vorsitzende:

«Eine sehr traurige Nachricht: Der stellvertretende Ministerpräsident Bayerns und Bundesvorsitzende der Freien Wähler, Hubert Aiwanger, verstarb heute in Berlin. Meine Gedanken sind in diesen schweren Stunden bei den Angehörigen und Freunden Aiwangers.»

Andreas Scheuer, ehemaliger Bundesverkehrsminister (CSU):

«Der plötzliche Tod von Hubert Aiwanger macht mich tief betroffen. Bayern verliert einen leidenschaftlichen Politiker mit klaren Überzeugungen. Mein tiefes Mitgefühl gilt seiner Familie und allen, die ihm nahestanden. Ruhe in Frieden, Hubert.»

Katharina Schulze, Grünen-Fraktionschefin im bayerischen Landtag:

«Mit großer Bestürzung habe ich vom Tod Hubert Aiwangers erfahren. Mein tiefes Mitgefühl gilt seiner Familie, seinen Angehörigen und allen, die ihm nahestanden. Ich wünsche ihnen in dieser schweren Zeit viel Kraft, Zusammenhalt und Trost.»

Wolfgang Kubicki, FDP-Bundesvorsitzender: 

«Mit großer Bestürzung habe ich von der Nachricht vom Tod Hubert Aiwangers erfahren. Mit seiner unkonventionellen und volksnahen Art hat er die politische Landschaft in Bayern geprägt und aufgemischt. Er war ein streitbarer Politiker, dessen Stimme und Persönlichkeit in der deutschen Politik fehlen werden. In diesen schweren Stunden gilt mein aufrichtiges Mitgefühl seinen Angehörigen und allen, die ihm nahestanden.»

Martin Hagen, FDP-Generalsekretär:

«Was für eine Tragödie. Hubert Aiwanger wird der bayerischen Politik fehlen. Seine Angehörigen haben mein tiefes Mitgefühl.»

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Streitlustig und streitbar - Freie-Wähler-Chef Aiwanger tot
Regierung in Bayern

Streitlustig und streitbar - Freie-Wähler-Chef Aiwanger tot

Jahrelang wurde Hubert Aiwanger von seinen Konkurrenten belächelt - mal wegen seines Dialektes, mal wegen seiner Forderungen. Am Ende lachte aber nicht selten der Niederbayer. Nun ist er tot.

vor 18 Minuten

Bayerns Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger ist tot

vor 2 Stunden

Flugblatt-Affäre

Söder und Aiwanger kommen zu Sondersitzung

Sie kommen - aber sagen sie auch etwas? Klar ist inzwischen nur, dass Markus Söder und Hubert Aiwanger an einer Landtags-Sondersitzung zur Flugblatt-Affäre teilnehmen. Offene Fragen gibt es noch viele.

05.09.2023

Antisemitisches Flugblatt

Söder erhöht Druck auf Aiwanger: 25 Fragen an den Vize

Markus Söder steckt in der Flugblatt-Affäre in einem Dilemma: Einfach entlassen kann er Hubert Aiwanger nicht, einfach zur Tagesordnung übergehen aber auch nicht. Bald aber wird er sich festlegen müssen.

29.08.2023

Söder bestellt Aiwanger zu Sonder-Koalitionsausschuss ein

28.08.2023