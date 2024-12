Söder will Koalition mit SPD eigenen Stempel aufdrücken

Berlin (dpa) - CSU-Chef Markus Söder hat mit Blick auf die bevorstehende Neuwahl einer Koalition mit den Grünen erneut eine Absage erteilt, sieht aber auch ein Bündnis mit der SPD als problematisch an. «Ich gebe zu, mit der SPD ist es auch sehr schwer», sagte Söder in den ARD-«Tagesthemen». Das Bürgergeld sei dabei der dickste Brocken, da müsse die SPD sich verändern. «Je stärker wir werden, desto klarer können wir zum Beispiel auch der SPD den Stempel aufdrücken in einer gemeinsamen Regierung.»