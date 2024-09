Solingen: Tatverdächtiger kaufte Messer am Tag des Anschlags

Düsseldorf/Solingen (dpa) - Der mutmaßliche Attentäter von Solingen hat das Tatmesser erst am Tag des Anschlags in einem örtlichen Geschäft gekauft. Das berichtete NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur in einer nichtöffentlichen Sitzung des Innenausschusses des Düsseldorfer Landtags.