Sozialbudget

Sozialausgaben steigen auf ein Drittel der Wirtschaftskraft

Deutschland gibt mehr für Rente, Pflege und Arbeitslosigkeit aus - insgesamt mehr als 1,4 Billionen Euro. Ein Ausgabenposten allerdings geht zurück.

Viele Menschen brauchen soziale Leistungen, die Sozialleistungsquote steigt. (Symbolbild) Foto: Britta Pedersen/dpa
Viele Menschen brauchen soziale Leistungen, die Sozialleistungsquote steigt. (Symbolbild)

Berlin (dpa) - Die Sozialausgaben sind im vergangenen Jahr auf fast ein Drittel der Wirtschaftsleistung in Deutschland gestiegen. Laut Bundesregierung gab es Ausgabesteigerungen in allen Sozialversicherungssystemen, allein bei der gesetzlichen Krankenversicherung plus 7,7 Prozent, bei der Pflegeversicherung plus 11,2 Prozent, bei der Rentenversicherung plus 5,8 Prozent. 

Insgesamt machten die Ausgaben für Rente, Gesundheit, Pflege und ähnliche Leistungen 32 Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP) aus, wie aus dem vom Sozialministerium veröffentlichten Bericht zum Sozialbudget 2025 hervorgeht. Die «Süddeutsche Zeitung» berichtete zuerst darüber.

Anteil steigt

Der Anteil der Sozialleistungen vom BIP stieg somit weiter um 0,7 Prozentpunkte. Mit rund 36 Prozent machen die gesetzlichen Renten, die Pensionen und Betriebsrenten sowie Pflege- und ähnliche Leistungen weiter den größten Anteil aus, gefolgt von der medizinischen Versorgung inklusive Krankenhäusern und Entgeltfortzahlung mit 34 Prozent.

Immer top informiert mit dem WNOZ-WhatsApp-Kanal!

Breaking News, spannende Hintergründe und Newsletter: Mit unserem WhatsApp-Kanal bleiben Sie stets über Weinheim, den Odenwald und die Metropolregion informiert.

Zum Kanal

Impressum

In der Arbeitslosenversicherung (plus 15,7 Prozent) machten sich laut Regierung weiter gestiegene Ausgaben für Arbeitslosengeld bemerkbar. Die Ausgaben für Grundsicherung, sprich beim Bürgergeld, sanken dagegen um 1,2 Prozent. Das Sozialministerium führt das laut «Süddeutscher Zeitung» unter anderem darauf zurück, dass die Zahl der Menschen im Bürgergeld, die arbeiten könnten, seit Anfang 2025 zurückgegangen sei und es 91.000 weniger erwerbsfähige Leistungsbeziehende als im Vorjahr gab. 

1,4 Billionen Euro für Rente und Soziales

Die Summe aller sozialen Leistungen betrug mehr als 1,4 Billionen oder rund 1.431 Milliarden Euro. Die Sozialleistungsquote stieg auch wegen eines bereits im vergangenen Jahr als gering bezeichneten Wirtschaftswachstums. Während die Sozialleistungen um 5,7 Prozent nach oben gingen, betrug das Wirtschaftswachstum nominal (ohne Inflationsbereinigung) nur 3,3 Prozent, real nur 0,2 Prozent. Finanziert werden die Sozialleistungen unverändert zu rund zwei Dritteln aus Beiträgen, zu einem Drittel aus staatlichen Zuschüssen.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Warken: Pflegeversicherung ist «Sanierungsfall mit Ansage»
Reformdebatte

Warken: Pflegeversicherung ist «Sanierungsfall mit Ansage»

Die Gesundheitsministerin räumt ein, dass ihre Pflegereform «mit unvermeidbaren Härten» verbunden sei. Und betont zugleich, dass es sich bei dem Vorschlag nicht um ein reines Spargesetz handele.

27.06.2026

«Hütte brennt»: Pflege-Ausgaben steigen weiter
Gesundheitskosten

«Hütte brennt»: Pflege-Ausgaben steigen weiter

Die Versorgung pflegebedürftiger Menschen wird teurer und teurer. Die Pflegeversicherung bringt das in Nöte, die aber noch einmal abgemildert werden. Kommen die Probleme bald wirklich in den Griff?

01.03.2026

Sozialausgaben in Hessen 2024 gestiegen
Finanzen

Sozialausgaben in Hessen 2024 gestiegen

Immer mehr Geld fließt in Sozialhilfe. Größter Posten ist die Pflege. Aber auch Asylbewerberleistungen wurden teurer - obwohl es weniger Asylbewerber gibt. Wie ist das möglich?

13.11.2025

Soziales

Rente: Kosten gehen zurück - gemessen an Wirtschaftskraft

Die Ausgaben für die gesetzliche Rente erreichen immer höhere Milliardenbeträge, der Bund schießt viel Steuergeld zu. Das Bruttoinlandsprodukt hat jedoch noch deutlich schneller zugelegt.

23.03.2024

Rente

Rentenversicherung: Altersrenten deutlich gestiegen

Wer nach 35 Versicherungsjahren in Rente geht, kann heute im Vergleich zu 2010 mit deutlich höheren Bezügen rechnen. Dennoch sind die Beitragssätze gesunken.

20.06.2023