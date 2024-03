Sozialverband VdK fordert bundesweiten Feiertag am 8. März

Berlin (dpa) - Anlässlich des Internationalen Frauentags fordert die Präsidentin des Sozialverbandes VdK, Verena Bentele, einen bundesweiten Feiertag am 8. März. «Ich wünsche mir, dass der Frauentag in ganz Deutschland ein gesetzlicher Feiertag wird», sagte Bentele den Zeitungen der Funke Mediengruppe. «Auf diese Weise würde mehr Aufmerksamkeit auf die Situation und die Rechte der Frauen gelenkt.» Derzeit ist der 8. März nur in Berlin und Mecklenburg-Vorpommern ein Feiertag.

Frauen erführen jeden Tag aufs Neue, dass sie nicht wirklich gleichberechtigt seien, das gelte auch für Deutschland, sagte Bentele. «Sie verdienen immer noch weniger als Männer, arbeiten häufiger in Niedriglohn-Jobs, haben in der Folge niedrigere Renten, sind seltener in Führungspositionen und leisten im Privatleben viel mehr unbezahlte Sorgearbeit.»