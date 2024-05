Spahn für Corona-Aufarbeitung mit allen Blickwinkeln

«Mein Eindruck ist, es täte auch der Gesellschaft gut», sagte Spahn, der in der Hochphase der Corona-Krise und bis Ende 2021 Minister war. Zur Frage, in welchem Rahmen die Aufarbeitung geleistet werden könnte, sagte er: «Wir sind eine repräsentative Demokratie. Das, was zu besprechen ist, gehört in den Bundestag.» Daher wäre eine Enquete-Kommission aus seiner Sicht eine gute Lösung.