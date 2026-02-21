CDU-Parteitag

Spahn: Koalition ist zum Erfolg verpflichtet

Die ersten neuneinhalb Monate der schwarz-roten Koalition waren von viel Streit überschattet. Unionsfraktionschef beschreibt nun mit einem Wort, wie er sich die weitere Zusammenarbeit vorstellt.

Unionsfraktionschef Sphan sieht keine Alternative zu einer Zusammenarbeit mit der SPD. Foto: Kay Nietfeld/dpa
Unionsfraktionschef Sphan sieht keine Alternative zu einer Zusammenarbeit mit der SPD.

Stuttgart (dpa) - Nach dem holprigen Start des Regierungsbündnisses von Union und SPD hat CDU/CSU-Bundestagsfraktionschef Jens Spahn die Koalitionspartner zur Kompromissbereitschaft aufgerufen. «Ich mache das Motto immer in ein Wort. Muss. Punkt», sagte er auf dem CDU-Parteitag in Stuttgart. «Es muss gehen. Wir sind in dieser Koalition, Union und SPD, zum Erfolg verpflichtet und deswegen werden wir das miteinander, so mühsam es ist, auch hinbekommen.»

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Seine Erfahrung sei: «Wenn wir uns hinsetzen, wenn wir reden, dann finden wir am Ende auch Kompromisse und zwar nicht nur Formelkompromisse, sondern Kompromisse, die in der Sache einen Unterschied machen.» Spahn verwies auch auf den Mangel an Alternativen zu einer Zusammenarbeit mit der SPD. «Was soll denn die andere Option sein?», fragte er unter Verweis auf die «Fliehkräfte» von links und rechts. 

In den Umfragen zur Bundestagswahl hat die Koalition von Union und SPD alleine keine Mehrheit mehr, zusammen mit den Grünen aber schon. Mit den anderen beiden Oppositionsparteien AfD und Linke schließt die CDU eine Zusammenarbeit aus. Bei den Landtagswahlen in Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen-Anhalt könnte im September eine Situation entstehen, in der keine Regierungsmehrheit jenseits von AfD und Linke möglich ist.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Spahn über Vermögen: «Wer schon hatte, hat immer mehr»
Vermögensverteilung

Spahn über Vermögen: «Wer schon hatte, hat immer mehr»

Dass der Unionsfraktionschef Zustimmung aus SPD und Grünen bekommt, ist ungewöhnlich. Wie hat er das geschafft?

12.09.2025

Spahn: Wir müssen als Koalition noch enger zusammenwachsen
100 Tage Schwarz-Rot

Spahn: Wir müssen als Koalition noch enger zusammenwachsen

Die ersten 100 Tage Schwarz-Rot waren turbulent. Besonders auf Unionsfraktionschef Spahn ist die SPD seit der geplatzten Richterwahl nicht gut zu sprechen. Der wünscht sich nun mehr Zusammenhalt.

13.08.2025

Fall Brosius-Gersdorf: SPD mahnt Union zur Verlässlichkeit
Justiz

Fall Brosius-Gersdorf: SPD mahnt Union zur Verlässlichkeit

Die Juristin Brosius-Gersdorf war von der SPD als Verfassungsrichterin nominiert - nun hat sie ihre Kandidatur zurückgezogen. In der Koalition ist Vertrauen verloren gegangen.

08.08.2025

Richterwahl: Spahn räumt Fehler ein - Union ohne Zeitdruck
Bundesverfassungsgericht

Richterwahl: Spahn räumt Fehler ein - Union ohne Zeitdruck

Union und SPD beraten über einen Ausweg aus dem Streit nach der geplatzten Wahl neuer Verfassungsrichter. Zeitdruck sieht die Union nicht. Nach drei Tagen erklärt sich nun der Unionsfraktionschef.

14.07.2025

Merz stellt sich hinter Spahn – SPD will Aufklärung
Pandemie-Kosten

Merz stellt sich hinter Spahn – SPD will Aufklärung

Unionsfraktionschef Spahn steht wegen umstrittener Maskenkäufe in seiner früheren Ministerzeit unter Druck. Vom Kanzler bekommt er Rückendeckung. Der Koalitionspartner hat noch Klärungsbedarf.

09.07.2025