ZDF-«Politbarometer»

SPD aus der Krise führen? Wenig Vertrauen in Parteichefs

Bei den Sozialdemokraten stehen die Zeichen auf Krise. Eine neue Umfrage zeigt: Nur wenige halten die beiden Vorsitzenden für die richtigen, um die Partei auf einen anderen Kurs zu bringen.

Bärbel Bas und Lars Klingbeil (beide SPD) im Willy-Brandt-Haus in Berlin. (Archivbild) Foto: Kay Nietfeld/dpa
Bärbel Bas und Lars Klingbeil (beide SPD) im Willy-Brandt-Haus in Berlin. (Archivbild)

Berlin (dpa) - Eine Mehrheit der Deutschen und der SPD-Anhänger traut den Parteivorsitzenden Lars Klingbeil und Bärbel Bas nicht zu, die SPD aus der Krise zu führen. Angesichts der schlechten Ergebnisse der Partei bei den Landtagswahlen in Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg gaben 75 Prozent der Befragten des ZDF-«Politbarometers» an, Klingbeil und Bas seien nicht dazu in der Lage, die Partei wieder auf Kurs zu bringen. 

Von denjenigen Befragten, die nach eigenen Angaben SPD-Anhänger sind, sehen 56 Prozent das genauso. Nur 17 Prozent der Deutschen beziehungsweise 29 Prozent der SPD-Anhänger setzen in dieser Frage Hoffnungen in den Vizekanzler und Finanzminister sowie die Arbeitsministerin. 

Sonntagsfrage: 13 Prozent für die SPD

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Fast die Hälfte der SPD-Anhänger (48 Prozent) sprach sich laut ZDF-«Politbarometer» dafür aus, dass linke Positionen eine größere Rolle in der Partei spielen sollen. 22 Prozent wünschen sich dafür eine weniger große Rolle. Bei allen Befragten fällt das Meinungsbild in diesem Punkt eher gespalten aus: Die Zahl der Menschen, die sich einen linkeren Kurs der SPD wünschen (37 Prozent), ist fast genauso hoch wie die Zahl der Menschen, die weniger linke Standpunkte der Partei für den richtigen Weg hält (36 Prozent). 

Wäre am kommenden Sonntag Bundestagswahl, würde die SPD nur noch 13 Prozent (minus 2 Prozent) erreichen - ein Tiefstwert. CDU/CSU und AfD lägen mit jeweils 26 Prozent gleichauf (keine Veränderung bei der Union, plus 2 Prozent bei der AfD). Die Grünen kämen auf 15 Prozent (plus 3 Prozent), die Linke auf 10 Prozent (minus 1 Prozent).

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