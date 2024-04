SPD-Fraktion: Über Entlastungen für arbeitende Mitte reden

Berlin (dpa) - Die SPD-Fraktion zeigt sich offen für steuerliche Entlastungen, will dabei aber auf Beschäftigte und Betriebe abzielen. «Dabei sollte es dann aber um die arbeitende Mitte in diesem Land gehen – und nicht um Spitzenverdiener, die Entlastungen nun wirklich am wenigsten nötig haben», sagte SPD-Fraktionsvize Achim Post der Deutschen Presse-Agentur in Berlin.