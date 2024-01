SPD in Brandenburg nur noch auf Platz drei

Stärkste Kraft im Land würde mit 28 Prozent und deutlichem Vorsprung die AfD, wenn am kommenden Sonntag Landtagswahlen wären. Die von der früheren Linken-Politikerin Sahra Wagenknecht gegründete Partei BSW käme aus dem Stand auf 13 Prozent, wie aus der am Mittwoch veröffentlichten Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Insa im Auftrag von «Märkischer Allgemeiner Zeitung» (MAZ), «Märkischer Oderzeitung» (MOZ) und «Lausitzer Rundschau» (LR) hervorgeht. Der neue Landtag in Brandenburg wird am 22. September gewählt