SPD-Politiker Roth: Nach der Bundestagswahl bin ich raus

Berlin (dpa) - Der langjährige SPD-Außenpolitiker Michael Roth will sich nächstes Jahr aus der Politik zurückziehen. «Als Politiker muss man sich ohnehin alle vier Jahre fragen, ob man noch will, noch kann, noch darf. Und ich will nicht mehr», sagte der 53-jährige Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses dem Magazin «Stern». «Bis zur Bundestagswahl mache ich noch. Danach bin ich raus.»