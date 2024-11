SPD-Spitze will Debatte über Scholz abbinden

Berlin (dpa) - Die SPD-Spitze will die Debatte über eine Kanzlerkandidatur von Bundeskanzler Olaf Scholz schnell beenden. Parteichef Lars Klingbeil kündigte an, man werde in den nächsten Tagen den weiteren Fahrplan für den Bundestagswahlkampf festlegen: «Es geht schon um Klarheit in der Sache, es geht um einen Weg, den wir jetzt bis zum Bundesparteitag gehen», sagte er in der ARD und bekräftigte: «Wir wollen mit Olaf Scholz in diesen Wahlkampf gehen.» Das hätten alle, die in der Spitze Verantwortung tragen, deutlich gesagt.