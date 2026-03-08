Landtagswahl Baden-Württemberg

SPD-Landes- und Fraktionschef Stoch kündigt Rückzug an

Historisches Tief für die SPD: Angesichts des sich abzeichnenden Wahldebakels im Südwesten will Landes- und Fraktionschef Stoch Konsequenzen ziehen.

SPD-Landes- und Fraktionschef Stoch tritt vor seine Anhänger. Foto: Christoph Schmidt/dpa
SPD-Landes- und Fraktionschef Stoch tritt vor seine Anhänger.

Stuttgart (dpa) - Angesichts des sich abzeichnenden historisch schlechten Wahlergebnisses für die SPD bei der Landtagswahl in Baden-Württemberg will Landespartei- und Fraktionschef Andreas Stoch zurücktreten. Das kündigte er vor Anhängern in Stuttgart an. Er wolle der Partei und der Fraktion eine Neuaufstellung vorschlagen. «Viele Menschen in diesem Land brauchen eine starke, eine wieder erstarkende SPD», sagte er. Er werde die Neuaufstellung nach Kräften unterstützen.

WNOZ WhatsApp-Kanal

Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal.

Zum Kanal

Impressum

Die SPD hatte laut den Hochrechnungen von ARD (18.50 Uhr) und ZDF (19.00 Uhr) ihren Stimmenanteil im Vergleich zur Landtagwahl 2021 quasi halbiert: auf 5,5 beziehungsweise 5,4 Prozent. Bei der letzten Landtagswahl 2021 waren es noch 11,0 Prozent gewesen. Wer Stoch nachfolgen könnte, ist ungewiss.

Konsequenz aus schlechtem Wahlergebnis

Stoch hatte seine Partei bereits zum zweiten Mal in die Landtagswahl geführt. Der 56 Jahre alte Rechtsanwalt stammt aus Heidenheim und war in der grün-roten Koalition von 2013 bis 2016 Kultusminister von Baden-Württemberg. Die SPD-Landtagsfraktion hatte er seit 2016 geleitet. Zwei Jahre später wählten die Genossen den Vater von vier Kindern auch zum Landesparteivorsitzenden. Der ehemalige Kultusminister hatte seine Partei nach zehn Jahren Opposition eigentlich wieder in die Regierung führen wollen. 

Umfragen hatten schon Monate vor der Wahl auf ein historisch schlechtes Abschneiden der Partei im Südwesten hingedeutet - ein Absturz diesen Ausmaßes war jedoch nicht erwartet worden,

Der rückläufige Trend hatte schon in mehr oder weniger großem Umfang die Jahrzehnte davor geprägt. Nur 2001 hatten die Sozialdemokraten mit Spitzenkandidatin Ute Vogt zugelegt. Davor hatte die Partei zuletzt 1972 Stimmenzuwächse bei einer Landtagswahl im Südwesten verbucht.

SPD-Chef konnte Partei nicht aus dem Stimmentief holen

Stoch hatte im Wahlkampf unter anderem mit dem Slogan «Weil es um dich geht!» geworben, konnte die Partei damit aber ganz offensichtlich nicht aus dem Tief holen, ganz im Gegenteil. Für Aufmerksamkeit und Empörung im Wahlkampf sorgte zuletzt eine TV-Sequenz, die ihn nach einem Tafel-Besuch beim Planen eines Feinkost-Einkaufs zeigt. 

«Eine schöne Entenpastete ist was Herrliches», sagt Stoch in dem SWR-Film. Die bekomme man hierzulande nicht in der Qualität und zu dem Preis wie in Frankreich. In Kommentaren im Internet wurde das auch deshalb kritisiert, weil es sich um den SPD-Spitzenkandidaten handelte.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Landtagswahl Baden-Württemberg

SPD: Stoch kündigt Rückzug als Landes- und Fraktionschef an

vor 1 Stunde

Das muss man zur Landtagswahl in Baden-Württemberg wissen
Landtagswahl 2026

Das muss man zur Landtagswahl in Baden-Württemberg wissen

Neuer Ministerpräsident, neues Wahlrecht, neue Parteien im Landtag? Bei der Landtagswahl am 8. März geht es in Baden-Württemberg um viel. Ein Überblick über die wichtigsten Fragen und Antworten.

02.03.2026

Pastete für SPD-Chef? Stoch: «Bin in Fettnapf marschiert»
Landtagswahl Baden-Württemberg

Pastete für SPD-Chef? Stoch: «Bin in Fettnapf marschiert»

Ausgerechnet nach dem Besuch eines Tafelladens bittet SPD-Spitzenkandidat Andreas Stoch seinen Fahrer, Entenpastete einzukaufen - und wird dabei gefilmt. Die Kritik ist groß. Dabei war es Leberwurst.

25.02.2026

Stoch ist Spitzenkandidat der SPD für Landtagswahl 2026
Südwest

Stoch ist Spitzenkandidat der SPD für Landtagswahl 2026

Parteichef Andreas Stoch soll die Südwest-SPD in den Landtagswahlkampf führen - und nach Möglichkeit auch zurück auf die Regierungsbank. Die Umfragen sind derzeit aber eher mäßig.

05.07.2025

SPD-Fraktionsvorsitzender Andreas Stoch: "Wir stoßen oft auf taube Ohren"
Redaktionsgespräch

SPD-Fraktionsvorsitzender Andreas Stoch: "Wir stoßen oft auf taube Ohren"

Der baden-württembergische SPD-Fraktionschef Andreas Stoch spricht in der Redaktion über wachsende Politikverdrossenheit, die Rolle der sozialen Medien und warum seine Partei im Wahlkampf auf soziale Themen setzen muss.

18.02.2025