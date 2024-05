SPD und Grüne kritisieren Fünf-Punkte-Plan der FDP

In der Ampel-Koalition herrscht mal wieder schlechte Stimmung. Der Grund: die strikten Sparvorgaben zum Haushalt 2025. Unter anderem bei der Rente will die FDP sparen - was der Kanzler strikt ablehnt.

Grünen-Fraktionsvize Konstantin von Notz kritisierte im «Tagesspiegel» die FDP-Forderung nach Einhaltung der Schuldenbremse 2025. «In Zeiten, in denen unsere Freiheit von einem aggressiven Russland und Extremisten aller Couleur so unter Druck gesetzt wird wie derzeit, muss man Gewissheiten auf den Prüfstand stellen - auch die Schuldenbremse in ihrer derzeitigen Form», sagte er. Mit Blick auf notwendige Investitionen in die Bundeswehr, Polizei und Cybersicherheit sagte er, es gehe es «um sehr grundsätzliche Fragen für unser Gemeinwesen» und nicht um Investitionen, von denen es schön wäre, sie machen zu können.