Phishing-Kampagne

Spionage? Bundesanwaltschaft ermittelt zu Signal-Angriff

Seit Monaten warnen die Sicherheitsbehörden vor Phishing-Angriffen über den Messengerdienst Signal. Deutschlands oberste Strafverfolger haben einen Spionageverdacht.

Die Bundesanwaltschaft ermittelt wegen des Anfangsverdachts der Spionage. (Archivbild) Foto: Christoph Schmidt/dpa
Die Bundesanwaltschaft ermittelt wegen des Anfangsverdachts der Spionage. (Archivbild)

Karlsruhe/Berlin (dpa) - Im Zusammenhang mit einer Phishing-Kampagne unter anderem gegen deutsche Politikerinnen und Politiker über den Messenger-Dienst Signal ermittelt die Bundesanwaltschaft wegen Spionageverdachts. Das bestätigte eine Sprecherin auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur. Demnach hat die oberste deutsche Strafverfolgungsbehörde die Ermittlungen schon Mitte Februar übernommen. Zunächst hatte der «Spiegel» berichtet.

Bild

«Staatlich gesteuerten Cyberakteur»

Vor der andauernden Cyberattacke über Signal hatten das Bundesamt für Verfassungsschutz (BfV) und das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) bereits im Februar öffentlich gewarnt. Vergangene Woche veröffentlichten sie dann einen weiteren Sicherheitshinweis mit konkreten Handlungsanweisungen. Zuvor hatte sicher herausgestellt, dass in Deutschland etliche Journalisten, aber auch Militärs, sowie Politikerinnen und Politiker betroffen sind. 

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

In dem Hinweis hieß es, die Kampagne werde «wahrscheinlich durch einen staatlich gesteuerten Cyberakteur durchgeführt». Aktuelle Erkenntnisse zeigten, dass die Kampagne weiterhin aktiv sei und an Dynamik gewinne.

Bild

Nach Informationen des «Spiegel» sollen Abgeordnete in praktisch allen Fraktionen des Bundestags von den Phishing-Angriffen betroffen sein. Auch Angehörige der Nato seien Ziel der großangelegten Kampagne gewesen.

Wie gehen die Angreifer vor?

Um Zugriff auf die Adressbücher und Daten bestimmter Nutzer zu erhalten, schicken die Angreifer zunächst eine Nachricht, in der sie den Nutzer auffordern, eine PIN einzugeben beziehungsweise Links oder ein QR-Code anzusteuern. Den Hackern ermöglicht dies dann unter anderem, sich unter falscher Identität in internen Chat-Gruppen zu bewegen. 

Bild

Auch in Großbritannien und den Niederlanden sind seit Winter 2025 entsprechende Angriffe via Signal festgestellt worden. Die Regierung der Niederlande sieht Russland hinter der Kampagne. Zu einem möglichen Auftraggeber äußerte sich die Bundesanwaltschaft zunächst nicht.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Spionage für Russland? Festnahmen in NRW und Spanien
Bundesanwaltschaft

Spionage für Russland? Festnahmen in NRW und Spanien

Zwei Menschen sollen im Auftrag eines russischen Geheimdienstes in Deutschland einen Drohnen-Lieferanten für die Ukraine ausspioniert haben. Die Bundesanwaltschaft ermittelt wegen Agententätigkeit.

24.03.2026

Chinesin wegen Spionageverdachts in U-Haft
Bundesanwaltschaft

Chinesin wegen Spionageverdachts in U-Haft

Wieder haben deutsche Behörden jemanden wegen mutmaßlicher Spionage für China im Visier. Es gibt eine Verbindung zu dem im April festgenommenen Ex-Mitarbeiter von AfD-Mann Maximilian Krah.

01.10.2024

Haftbefehl gegen AfD-Mitarbeiter wegen China-Spionageverdacht

24.04.2024

Verteidigung

Spionageverdacht: Bundeswehrverband ruft zu Wachsamkeit auf

Verdacht auf Agententätigkeit für Russland: Nach der Festnahme eines Soldaten in Koblenz loben Politiker und Vertreter der Truppe die Arbeit der Ermittler - und rufen zu Vorsicht auf.

11.08.2023

Mutmaßlicher Agent

Spionageverdacht im Bundeswehr-Beschaffungsamt: Festnahme

Ein deutscher Behördenmitarbeiter soll sich «aus eigenem Antrieb» mehrfach an die Russische Botschaft gewandt und eine Zusammenarbeit angeboten haben. Jetzt wurde ein Haftbefehl erlassen.

10.08.2023