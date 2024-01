Steinmeier: «Extremisten waren immer Unglück unseres Landes»

Berlin (dpa) - Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat sich besorgt über den stärker werdenden Rechtspopulismus in Deutschland gezeigt. In einem Interview mit der «Süddeutschen Zeitung» rief er die Bürgerinnen und Bürger zu einer verantwortungsbewussten Stimmabgabe bei den bevorstehenden Wahlen auf.

«Wenn wir in die Geschichte zurückschauen, stellen wir fest: Extremisten waren immer das Unglück unseres Landes.» Steinmeier wies in diesem Zusammenhang auch auf das soeben bekannt gewordene Treffen rechtsextremer Kreise mit AfD-Funktionären in Potsdam hin. Dies zeige, «dass wir sehr wachsam sein müssen».