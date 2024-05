Studie: Gymnasialbesuch vom Elternhaus abhängig

Wie eine Untersuchung des ifo-Instituts zeigt, besuchen in Deutschland knapp 27 Prozent der Kinder mit Eltern, die weder Abitur haben noch zum oberen Viertel der Einkommen gehören ein Gymnasium. In Familien mit mindestens einem Elternteil mit Abitur und/oder einem Haushaltseinkommen im oberen Viertel sind es knapp 60 Prozent.

«Die Ungleichheit der Bildungschancen ist in allen Bundesländern sehr stark ausgeprägt», heißt es in der Studie. Der relative Unterschied oder das Chancenverhältnis zwischen Kindern «mit niedrigerem Hintergrund» und denen mit «höherem Hintergrund» ist demnach aber in Ländern wie Berlin (37/69), Brandenburg (35/66) oder Rheinland-Pfalz (31/59) besser. Bayern (20/53) oder Sachsen (27/67) schneiden schlechter ab.