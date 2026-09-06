Attacken auf Stromversorgung

Suche nach mutmaßlichem Strom-Saboteur geht weiter

Seit Tagen sucht die Polizei mit Hochdruck nach einem 48-Jährigen aus NRW. Er soll für versuchte Sabotageakte gegen das deutsche Stromnetz verantwortlich sein. Die Ermittler gehen nun Hinweisen nach.

Die Polizei geht Hinweisen aus der Bevölkerung nach. Foto: Jan Ohmen/dpa
Die Polizei geht Hinweisen aus der Bevölkerung nach.

Köln (dpa) - Nach mehreren Sabotageaktionen gegen das deutsche Stromnetz geht die Suche nach dem 48 Jahre alten Tatverdächtigen weiter. «Die Fahndung läuft», sagte ein Sprecher der zuständigen Kölner Polizei am Morgen. «Es sind Hinweise eingegangen und denen gehen wir nach.» Die Ermittler hatten am Samstag einen Fahndungsaufruf mit zwei Fotos des Verdächtigen aus Gevelsberg im südlichen Ruhrgebiet veröffentlicht.

Am Freitag stürmte ein Spezialeinsatzkommando in Niederzier am Tagebau Hambach einen Lastwagen, der dem Gesuchten gehören soll. Foto: Thomas Banneyer/dpa
Am Freitag stürmte ein Spezialeinsatzkommando in Niederzier am Tagebau Hambach einen Lastwagen, der dem Gesuchten gehören soll.

Die versuchten Sabotageakte konzentrieren sich auf Nordrhein-Westfalen, Brandenburg und zuletzt Sachsen. In allen drei Bundesländern wird noch Braunkohle abgebaut und verstromt. Am Freitag hatten Beamte in der Gevelsberger Wohnung des Tatverdächtigen Sprengstoff gefunden. Später stürmte ein Spezialeinsatzkommando in Niederzier am Tagebau Hambach einen Lastwagen, der augenscheinlich zu einem Wohnmobil umgebaut worden war. Der Gesuchte wurde aber nicht vorgefunden.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Strom-Sabotage: Suche nach Verdächtigem läuft
Attacken auf Stromversorgung

Strom-Sabotage: Suche nach Verdächtigem läuft

Die versuchten Sabotageakte gegen das deutsche Stromnetz häufen sich, es gibt Bekennerschreiben. Das Fahrzeug des mutmaßlichen Verfassers hat die Polizei gefunden - doch er selbst ist noch flüchtig.

05.09.2026

Strom-Sabotage: Polizei stürmt Fahrzeug des Verdächtigen
Stromversorgung

Strom-Sabotage: Polizei stürmt Fahrzeug des Verdächtigen

Sabotageversuche gegen das deutsche Stromnetz sorgen für Aufsehen, es gibt Bekennerschreiben. Das Fahrzeug des Verfassers hat die Polizei gefunden - doch er selbst ist flüchtig.

04.09.2026

Stromversorgung

Reul: Polizei stürmt Fahrzeug von Sabotage-Verdächtigem

04.09.2026

Raketen und Feuerball: Sabotage an Stromnetz in Brandenburg
Vorfall in Kraftwerksnähe

Raketen und Feuerball: Sabotage an Stromnetz in Brandenburg

Sabotage an einem Umspannwerk in Brandenburg: Mit Raketen wird ein Kurzschluss ausgelöst, doch die Stromversorgung bleibt stabil. Was bisher über die Täter und das Vorgehen bekannt ist.

01.09.2026

Ermittler werten Videoflut nach Strom-Sabotage aus
Suche nach Tätern

Ermittler werten Videoflut nach Strom-Sabotage aus

Nach dem Feuer in einem Umspannwerk in Reutlingen analysiert das Landeskriminalamt umfangreiche Videoaufnahmen aus dem Umfeld des Tatorts. Parallel dazu läuft die Prüfung linksextremistischer Blogs.

12.06.2026